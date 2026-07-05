La alianza de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus socios informó que siete de sus países miembros aumentarán conjuntamente su producción en 188,000 barriles diarios el próximo mes.

En este quinto incremento mensual consecutivo acordado por el bloque participarán Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán .

“El grupo de países seguirá monitoreando y evaluando las condiciones del mercado y, en sus esfuerzos continuos por respaldar la estabilidad del mercado, reafirmaron la importancia de adoptar un enfoque prudente”, señaló el grupo de productores en un comunicado.

Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán son los países que participarán en este nuevo incremento de producción. (Foto: AFP)

En el último mes, el optimismo del mercado hizo que los precios del crudo se desplomaran antes y después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo provisional para poner fin a los combates. Como parte de un memorando de entendimiento más amplio, Irán aceptó permitir el paso de los barcos por el estrecho de Ormuz, y Estados Unidos accedió a poner fin a su bloqueo de los puertos iraníes.

Desde entonces, más buques comerciales han transitado por el estrecho, que antes de la guerra era un conducto por el que pasaba aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Pero el tráfico marítimo sigue por debajo de los niveles previos a la guerra, y las tensiones en torno a la vía navegable continúan.

Cabe mencionar que el mando militar conjunto de Irán advirtió tan recientemente como el jueves que todos los petroleros que se desplacen por el estrecho deben utilizar las rutas aprobadas por el país o enfrentarán una “respuesta contundente”.

Los precios del petróleo han seguido bajando mientras los negociadores de Irán y Estados Unidos intentan alcanzar un acuerdo de paz definitivo. El viernes, el Brent, referencia internacional, cerró por debajo de US$ 72 por barril, cerca de lo que costaba antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán a finales de febrero, y muy por debajo de los precios que en marzo subieron hasta casi US$ 120 por barril.

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La guerra creó una crisis energética en gran parte del mundo. Con la mayor parte del transporte marítimo bloqueado en el estrecho de Ormuz, los aumentos limitados de producción prometidos por la OPEP+ en meses anteriores no pudieron contrarrestar el impacto sobre el suministro mundial de petróleo.

Al inicio de la guerra, muchos grandes productores de petróleo de Oriente Medio tuvieron que recortar la producción porque su crudo no tenía adónde ir. Esto sigue afectando, pues recientemente S&P Global Energy pronosticó que la producción petrolera del Golfo Pérsico no se recuperará por completo hasta, como mínimo, el primer trimestre de 2027.

Expertos han advertido repetidamente que los precios del combustible y el costo de los bienes de consumo podrían mantenerse elevados mucho después del fin del conflicto.

(Con información de la agencia AP)