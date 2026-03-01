La alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, confirmó que aumentará en 206,000 barriles al día la producción de crudo, “en vista de las perspectivas estables y las bajas reservas de petróleo”, sin mencionar la guerra con Irán, que mantiene a los mercados en tensión.

Ese es el resultado de una breve teleconferencia que celebraron los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según un comunicado publicado en la web de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con sede en Viena.

LEA TAMBIÉN: Hay interés de Arabia Saudita en incursionar en el sector minero en el Perú

Guerra fuera de foco

Cabe resaltar que el comunicado del grupo, publicado en la web de la OPEP, no menciona la guerra con Irán desencadenada en la mañana del viernes por los ataques estadounidenses e israelíes, que amenaza con frenar gran parte del tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz.

Justifica la decisión de aumentar la extracción con “las perspectivas económicas globales estables y los actuales indicadores básicos sanas del mercado, reflejados en las bajas reservas de petróleo almacenadas”.

El aumento de 206.000 barriles por día durante el mes de abril forma parte de la dinámica de deshacer paulatinamente el recorte de 1,65 millones de barriles por día, decidido en abril de 2023, mediante aumentos escalonados de producción, agrega la nota .

Este proceso, iniciado el año pasado pero congelado en los últimos tres meses, continuará de forma gradual y acorde a las condiciones del mercado hasta alcanzar “en parte o totalmente” el volumen de los 1,65 millones de barriles recortados, señala el comunicado.

La próxima reunión de los ocho países líderes del grupo OPEP+ tendrá lugar el 5 de abril, concluye la nota.

Petróleo en cifras

El ataque a Irán, que con unos 3,3 millones de barriles por día es el cuarto productor de la OPEP, ha despertado temores no solo por la interrupción de las exportaciones de la República Islámica, sino por la amenaza de Teherán, anunciada en la noche del sábado, de impedir el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.

Un 20% del petróleo del mundo, prácticamente toda la producción de Iraq y Kuwait y la mayor parte del crudo extraído por Arabia Saudí y Emiratos, pasa por esta vía marítima, en su gran mayoría con destino a los mercados asiáticos, como China, India y Japón.

El dato: