El Perú continúa las negociaciones con Arabia Saudita. El último avance se dio durante una reciente reunión entre el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, y funcionarios del Ministerio de Industrias y Recursos Minerales del Reino de Arabia Saudita.

¿Cuál es el objetivo? Impulsar la suscripción de un Memorando de Entendimiento (MoU) que permitiría la cooperación entre ambos en minería y metalurgia.

Durante el encuentro, Montero destacó el alto potencial geológico del Perú y la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos de metalurgia que permitan dar mayor valor agregado a los concentrados de mineral que produce el país.

En ese proceso, precisó, también se podrán separar los minerales críticos, insumos esenciales para la transición energética y con una creciente demanda en los mercados internacionales.

“Esto sería clave para el Perú y Arabia Saudita, porque los minerales críticos presentes en nuestros concentrados pueden ser optimizados mediante el desarrollo de la industria metalúrgica”, dijo el ministro.

Por su lado, Sami Al-Harby, subdirector de Gestión de Recursos Minerales de Arabia Saudita, manifestó el interés de su país en avanzar hacia la próxima firma del Memorando de Entendimiento, que reforzará la cooperación bilateral en el sector.

Durante la reunión también se recordó que una delegación saudita participará en Perumin 37, la cumbre minera que se realizará la próxima semana en Arequipa.

En dicho evento Arabia Saudita encabezará la sesión especial denominada “Saudi Session”, donde presentará su condición de socio estratégico y potencial cooperante en proyectos minero-energéticos, además de destacar su apertura a la inversión y la cooperación internacional.