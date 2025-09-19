Perú y Arabia Saudita negocian alianza minera con enfoque en minerales críticos, reportó el Ministerio de Energía y Minas (Minem). (Imagen: Andina)
Perú y Arabia Saudita negocian alianza minera con enfoque en minerales críticos, reportó el Ministerio de Energía y Minas (Minem). (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter minería
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Perú continúa las negociaciones con . El último avance se dio durante una reciente reunión entre el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), , y funcionarios del Ministerio de Industrias y Recursos Minerales del Reino de Arabia Saudita.

¿Cuál es el objetivo? Impulsar la suscripción de un Memorando de Entendimiento (MoU) que permitiría la cooperación entre ambos en minería y metalurgia.

Durante el encuentro, Montero destacó el alto potencial geológico del Perú y la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos de que permitan dar mayor valor agregado a los concentrados de mineral que produce el país.

En ese proceso, precisó, también se podrán separar los minerales críticos, insumos esenciales para la transición energética y con una creciente demanda en los mercados internacionales.

Esto sería clave para el Perú y Arabia Saudita, porque los minerales críticos presentes en nuestros concentrados pueden ser optimizados mediante el desarrollo de la industria metalúrgica”, dijo el ministro.

LEA TAMBIÉN: MEF: La “ola antiminera” se ha reducido en Cajamarca y el resto del Perú

Por su lado, Sami Al-Harby, subdirector de Gestión de Recursos Minerales de , manifestó el interés de su país en avanzar hacia la próxima firma del Memorando de Entendimiento, que reforzará la cooperación bilateral en el sector.

Durante la reunión también se recordó que una delegación saudita participará en , la cumbre minera que se realizará la próxima semana en Arequipa.

En dicho evento Arabia Saudita encabezará la sesión especial denominada “Saudi Session”, donde presentará su condición de socio estratégico y potencial cooperante en proyectos minero-energéticos, además de destacar su apertura a la inversión y la cooperación internacional.

TE PUEDE INTERESAR

Minería crece ligeramente en julio y pesca a doble dígito: ¿cómo avanza la economía peruana?
Perú arriesga millones en minería si no agiliza trámites en 11 proyectos: Las razones detrás
Regiones y municipios recibieron recursos de la minería en primer semestre, más que en todo el 2024

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.