Tras varios meses de tensión en Medio Oriente, el precio del petróleo comenzó a corregirse, pero la reducción no será inmediata para el mercado local. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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La reapertura del estrecho de Ormuz tras el acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán ha comenzado a aliviar los precios internacionales del petróleo, que ahora están por debajo de los US$ 80 por barril.

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