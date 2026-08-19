El Gobierno de Chile se propone cuadruplicar la inversión privada anual en turismo durante los próximos cuatro años. (Foto: Arch Daily)
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Agencia Bloomberg
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Chile recibió el mes pasado un número récord de turistas brasileños tras la reapertura de los centros de ski, un rayo de esperanza frente a las torrenciales lluvias y fuertes nevadas que han azotado al país latinoamericano durante semanas, además de un impulso para un sector turístico y una economía en dificultades.

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