Chile recibió el mes pasado un número récord de turistas brasileños tras la reapertura de los centros de ski, un rayo de esperanza frente a las torrenciales lluvias y fuertes nevadas que han azotado al país latinoamericano durante semanas, además de un impulso para un sector turístico y una economía en dificultades.
Los visitantes brasileños aumentaron 6.9% en julio respecto del año anterior, hasta superar los 150,000, lo que representa alrededor del 40% del total de turistas extranjeros, dijo en una entrevista la subsecretaria de Turismo de Chile, María Paz Lagos. La cifra es la más alta registrada en un solo mes y ha ayudado a amortiguar el impacto de la caída de las llegadas desde Argentina.
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Las cifras marcan otro hito en la campaña de Chile por expandirse hacia mercados turísticos de mayor poder adquisitivo y alejarse de las vacaciones de playa más económicas que prefieren los argentinos, quienes inundan el país cada verano.
Durante una estadía de siete días, los brasileños gastan en promedio unos US$ 800, según Lagos, mientras que los australianos y europeos gastan más de US$ 1,000. Eso se compara con un promedio de alrededor de US$640 para el turismo extranjero en general.
“Los brasileños consumen también mucha gastronomía, vino y compras; tienen una experiencia de todo lo que es la cadena de valor del turismo”, dijo Lagos. “Están creciendo fuerte los mercados de larga distancia y eso es una noticia positiva”, ya que el número de turistas procedentes de mercados como Australia y Europa también aumentó en julio.
Una serie de tormentas invernales ha cubierto de nieve la cordillera de los Andes desde principios de julio, después de un primer semestre del año en el que apenas cayó una gota de lluvia en los alrededores de Santiago, donde se encuentran la mayoría de los principales centros de ski. Al día siguiente de la llegada de la nieve, las carreteras que conducen a las montañas se llenaron de vehículos.
Las nevadas dieron un respiro al sector turístico y a una economía estancada. Las llegadas totales siguen registrando un descenso de 19% en los primeros siete meses del año, debido a una caída mucho más pronunciada de los visitantes argentinos. Mientras tanto, el producto bruto interno (PBI) del país cayó inesperadamente en términos interanuales por segundo trimestre consecutivo. Las empresas locales están sintiendo las consecuencias.
Guillermo Prieto, presidente de la asociación chilena de gastronomía, estima que el gasto de los turistas en alimentos y bebidas cayó 20% en el primer trimestre y se mantuvo débil durante el segundo y a comienzos del tercero.
“El mes de julio se sintió más débil, menos venta”, dijo Prieto. “Hay preocupación, obviamente, en el mercado”.
El año pasado fue un año extraordinario de “burbuja” para el turismo argentino, impulsado por tasas de cambio favorables y los viajes de compras, dijo Lagos. Aunque los ingresos en divisas procedentes del turismo han bajado actualmente 6%, prevé que el mayor gasto de los visitantes de larga distancia y de mayor poder adquisitivo compense en gran medida la caída del volumen hacia finales de año.
El gobierno se propone cuadruplicar la inversión privada anual en turismo durante los próximos cuatro años, desde unos US$ 400 millones en 2025, al tiempo que busca crear 100,000 puestos de trabajo adicionales relacionados con el turismo, dijo Lagos. También pretende aumentar la contribución del sector al producto interno bruto en aproximadamente un punto porcentual, hasta situarla en torno al 4%.
“La estrategia del país es medir el éxito no solo por el volumen de turistas, sino también por gasto, días de estadía y cantidad de regiones impactadas, buscando un turismo más sostenible económicamente”, dijo Lagos.