Los visitantes brasileños aumentaron 6.9% en julio respecto del año anterior, hasta superar los 150,000, lo que representa alrededor del 40% del total de turistas extranjeros, dijo en una entrevista la subsecretaria de Turismo de Chile, María Paz Lagos . La cifra es la más alta registrada en un solo mes y ha ayudado a amortiguar el impacto de la caída de las llegadas desde Argentina.

Las cifras marcan otro hito en la campaña de Chile por expandirse hacia mercados turísticos de mayor poder adquisitivo y alejarse de las vacaciones de playa más económicas que prefieren los argentinos, quienes inundan el país cada verano.

Durante una estadía de siete días, los brasileños gastan en promedio unos US$ 800, según Lagos , mientras que los australianos y europeos gastan más de US$ 1,000. Eso se compara con un promedio de alrededor de US$640 para el turismo extranjero en general.

Llegadas turísticas totales en Chile han caído este año | Llegadas de visitantes internacionales se redujeron un 19% en los primeros siete meses de 2026

“Los brasileños consumen también mucha gastronomía, vino y compras; tienen una experiencia de todo lo que es la cadena de valor del turismo”, dijo Lagos. “Están creciendo fuerte los mercados de larga distancia y eso es una noticia positiva”, ya que el número de turistas procedentes de mercados como Australia y Europa también aumentó en julio.

Una serie de tormentas invernales ha cubierto de nieve la cordillera de los Andes desde principios de julio, después de un primer semestre del año en el que apenas cayó una gota de lluvia en los alrededores de Santiago, donde se encuentran la mayoría de los principales centros de ski. Al día siguiente de la llegada de la nieve, las carreteras que conducen a las montañas se llenaron de vehículos.

Personas en el centro de esquí El Colorado en Santiago. (AFP/Martin BERNETTI).

Las nevadas dieron un respiro al sector turístico y a una economía estancada. Las llegadas totales siguen registrando un descenso de 19% en los primeros siete meses del año, debido a una caída mucho más pronunciada de los visitantes argentinos. Mientras tanto, el producto bruto interno (PBI) del país cayó inesperadamente en términos interanuales por segundo trimestre consecutivo. Las empresas locales están sintiendo las consecuencias.

Aumenta número de turistas brasileños en Chile | Las visitas registradas en el mes de julio alcanzaron un máximo histórico

Guillermo Prieto , presidente de la asociación chilena de gastronomía, estima que el gasto de los turistas en alimentos y bebidas cayó 20% en el primer trimestre y se mantuvo débil durante el segundo y a comienzos del tercero.

“El mes de julio se sintió más débil, menos venta”, dijo Prieto. “Hay preocupación, obviamente, en el mercado”.

El año pasado fue un año extraordinario de “burbuja” para el turismo argentino, impulsado por tasas de cambio favorables y los viajes de compras, dijo Lagos . Aunque los ingresos en divisas procedentes del turismo han bajado actualmente 6%, prevé que el mayor gasto de los visitantes de larga distancia y de mayor poder adquisitivo compense en gran medida la caída del volumen hacia finales de año.

El gobierno se propone cuadruplicar la inversión privada anual en turismo durante los próximos cuatro años, desde unos US$ 400 millones en 2025, al tiempo que busca crear 100,000 puestos de trabajo adicionales relacionados con el turismo, dijo Lagos . También pretende aumentar la contribución del sector al producto interno bruto en aproximadamente un punto porcentual, hasta situarla en torno al 4%.