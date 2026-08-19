El turismo se ha consolidado como uno de los sectores más importante del país. La llegada de turistas extranjeros genera divisas, empleo y dinamiza distintos sectores económicos. La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) presentó los principales resultados del Perfil del Turista Extranjero 2025, en donde se muestra que, en promedio, los visitantes que arribaron nuestro país realizaron un gasto de US$ 1,232 durante su estadía, sin considerar los boletos aéreos internacionales.

Asimismo, que permanecieron 10 noches en promedio. El estudio también arrojó que el 84% adquirió los servicios de su viaje con menos de cuatro meses de anticipación y el 67% contrató cada servicio por separado.

Esta información cobra especial relevancia en el actual proceso de recuperación del turismo receptivo. “Estos resultados nos muestran que debemos mirar la recuperación del turismo no solo en términos de llegadas, sino también por el valor que genera cada visitante”, señaló la presidenta ejecutiva de Promperú, Teresa Mera Gómez.

¿Qué actividades realizan los turistas en nuestro país?

Adicional a ello, el estudio confirma que el visitante extranjero busca vivir el Perú a través de distintas experiencias. El 98% realiza actividades gastronómicas y el 96% actividades culturales, mientras que el 87% efectúa compras, el 76% participa en actividades de entretenimiento, el 52% realiza actividades vinculadas con la naturaleza y el 46% con aventura.

Dentro de la experiencia gastronómica destaca la visita a restaurantes regionales, mientras que en el componente cultural sobresalen los paseos por las ciudades, las visitas a plazuelas, inmuebles históricos, iglesias, sitios arqueológicos y museos. En cuanto a las compras, los recuerdos de viaje, las artesanías y los artículos de alpaca figuran entre las principales preferencias.

Por motivo de viaje, las vacaciones representan el principal impulsor de las llegadas, con el 65%, seguidas por los negocios (17%) y la visita a familiares y amigos (13%). Asimismo, el 40% viaja solo, el 24% con amigos o parientes sin niños y el 23% en pareja.

Turistas extranjeros visitan el Perú por la gastronomía. (Foto: Difusión)

Las provincias más visitadas

En cuanto a los lugares visitados, el documento señaló que Lima concentra el 79% de las visitas y Cusco el 37%, seguidos por Tacna (17%), Ica (15%), Arequipa (12%) y Puno (10%).

La demanda por naturaleza, aventura, bienestar y turismo comunitario abre oportunidades para ampliar la experiencia hacia otros destinos y contribuir a una mayor distribución territorial de los beneficios del turismo, indica Promperú.

Asimismo, Chile y Estados Unidos se mantienen como los dos principales países emisores de turistas extranjeros hacia el Perú, seguidos por Ecuador, Brasil, Bolivia y Colombia. España encabeza los mercados europeos incluidos entre los diez primeros emisores.