Turistas extranjeros. (Foto: Shutterstock)
Turistas extranjeros. (Foto: Shutterstock)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El turismo se ha consolidado como uno de los sectores más importante del país. La llegada de turistas extranjeros genera divisas, empleo y dinamiza distintos sectores económicos. La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) presentó los principales resultados del Perfil del Turista Extranjero 2025, en donde se muestra que, en promedio, los visitantes que arribaron nuestro país realizaron un gasto de US$ 1,232 durante su estadía, sin considerar los boletos aéreos internacionales.

Asimismo, que permanecieron 10 noches en promedio.

Esta información cobra especial relevancia en el actual proceso de recuperación del turismo receptivo. “Estos resultados nos muestran que debemos mirar la recuperación del turismo no solo en términos de llegadas, sino también por el valor que genera cada visitante”, señaló la presidenta ejecutiva de Promperú, Teresa Mera Gómez.

¿Qué actividades realizan los turistas en nuestro país?

Adicional a ello, el estudio confirma que el visitante extranjero busca vivir el Perú a través de distintas experiencias. El 98% realiza actividades gastronómicas y el 96% actividades culturales, mientras que el 87% efectúa compras, el 76% participa en actividades de entretenimiento, el 52% realiza actividades vinculadas con la naturaleza y el 46% con aventura.

Por motivo de viaje, las vacaciones representan el principal impulsor de las llegadas, con el 65%, seguidas por los negocios (17%) y la visita a familiares y amigos (13%). Asimismo, el 40% viaja solo, el 24% con amigos o parientes sin niños y el 23% en pareja.

Turistas extranjeros visitan el Perú por la gastronomía. (Foto: Difusión)
Turistas extranjeros visitan el Perú por la gastronomía. (Foto: Difusión)

Las provincias más visitadas

En cuanto a los lugares visitados, el documento señaló que Lima concentra el 79% de las visitas y Cusco el 37%, seguidos por Tacna (17%), Ica (15%), Arequipa (12%) y Puno (10%).

Asimismo, Chile y Estados Unidos se mantienen como los dos principales países emisores de turistas extranjeros hacia el Perú, seguidos por Ecuador, Brasil, Bolivia y Colombia. España encabeza los mercados europeos incluidos entre los diez primeros emisores.

TE PUEDE INTERESAR

Lluvias: Suspenden ingreso de turistas a la red de Camino Inca de Machu Picchu
Machu Picchu vuelve a contar turistas: Mincetur inicia nuevo estudio para medir su aforo
Lima, de escala a destino: la fórmula para captar 80,000 turistas más en la capital
Machu Picchu: turistas varados tras la suspensión de diez frecuencias de trenes

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.