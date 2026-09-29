La ruta marítima directa entre el puerto de Chancay, operado por Cosco Shipping Ports en sociedad con Volcan, y Shanghái cerró los primeros ocho meses del año con más viajes y más carga que en el mismo periodo de 2025. Así lo indican cifras de la Aduana de Shanghái que citó el medio estatal China News Service.

Entre enero y agosto, el corredor registró 170 viajes y transportó 141,000 toneladas de carga de importación y exportación. El valor de esta carga llegó a 4,040 millones de yuanes (unos US$ 599 millones). Según la fuente, estas cifras representan alzas interanuales de 13.7% y 33.3%, respectivamente.

Desde su lanzamiento, a fines de 2024, hasta el 1 de septiembre, la ruta movilizó 355,000 toneladas por un valor cercano a los 10,000 millones de yuanes. En ese lapso, la variedad de productos transportados pasó de 34 a 75.

Arándanos: menos tiempo en aduana

Un cargamento de 12.2 toneladas de arándanos frescos salió recientemente de Chancay hacia Shanghái en contenedores refrigerados por el servicio exprés WSA5 de Cosco Shipping. Fue el primer envío que usó un modelo de reconocimiento mutuo para supervisar las sondas de tratamiento en frío de la fruta importada.

Hasta ahora, los inspectores chinos debían verificar en el puerto de destino la ubicación y validez de las sondas en cada contenedor. Con el nuevo esquema, la autoridad aduanera china acepta los datos oficiales de Senasa.

Un cargamento de 12.2 toneladas de arándanos frescos salió recientemente de Chancay hacia Shanghái en contenedores refrigerados por el servicio exprés WSA5 de Cosco Shipping.

“Al acreditar los datos oficiales peruanos, las operaciones in situ en el puerto para verificar las sondas de tratamiento en frío se han agilizado enormemente, reduciendo el tiempo de inspección por contenedor en casi medio día y disminuyendo eficazmente los costos totales de despacho de aduanas, incluyendo logística, inspección y almacenamiento, para las empresas de comercio exterior”, señaló la Aduana de Shanghái, según China News Service.

Shanghái es la principal puerta de entrada de la fruta peruana a China. Entre enero y julio importó 41,000 toneladas, 4.4% más que un año antes y el 87.2% del total que compró China al Perú.

Plátanos y autos eléctricos

El 2 de septiembre, el primer lote de plátanos frescos peruanos pasó por la aduana de Shanghái, bajo supervisión de la Aduana de Yangshan. Fue el primer envío desde que el producto obtuvo acceso al mercado chino. Las 19.6 toneladas llegaron por la ruta desde Chancay.

En el sentido inverso, la terminal de Haitong, en el área portuaria de Waigaoqiao, despachó en lo que va del año siete buques de carga rodada hacia Chancay con 4,770 vehículos. El más reciente, el Huanghekou, zarpó con 315 vehículos chinos de nueva energía.

Para Wang Peng, investigador asociado de la Academia de Ciencias Sociales de Pekín, la ruta acorta los tiempos de envío entre China y el Perú. Con Chancay como centro logístico, también puede atender a Chile, Ecuador y otros países de la región. Según dijo a Global Times, el corredor lleva productos agrícolas latinoamericanos a China y bienes industriales chinos, sobre todo vehículos eléctricos y electrodomésticos, a América Latina.