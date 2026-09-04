Agrícola Kamuk proyecta pasar de cerca de 100 contenedores de uva en 2025 a unos 150 en la campaña 2026, un crecimiento de alrededor de 50% impulsado por el aumento de hectáreas sembradas en Arequipa. La empresa también identifica oportunidades en mercados asiáticos que requieren fruta temprana.

Jesús Revilla, gerente general de Agrícola Kamuk, explicó que la principal ventaja de Arequipa frente a otras zonas productoras del país, como Ica y el norte peruano, está en la amplitud de su campaña. Esta característica permite a la empresa ofrecer uva en momentos en que otras zonas no cuentan con producción.

“La ventana que nosotros tenemos abarca desde abril hasta diciembre”, señaló Revilla a Freshplaza.

Kamuk identifica demanda de fruta temprana en Asia

La ventana productiva de Arequipa abre posibilidades en mercados que presentan periodos de menor oferta. “Hemos identificado que hay varios países en Asia que necesitan fruta tempranera”, indicó Revilla.

La campaña 2026, además, comenzó antes de lo habitual. “Se ha adelantado un poco la campaña versus años pasados”, comentó el ejecutivo.

Sin embargo, el escenario climático es uno de los principales factores de incertidumbre para esta temporada. El Fenómeno El Niño podría afectar la producción, aunque, según los expertos consultados por la empresa, el sur del país —y Arequipa en particular— tendría un impacto menor que el norte o Ica. “Todavía el nivel de impacto no lo sabemos”, agregó Revilla.

En la zona ya se han registrado lluvias anómalas y vientos fuertes, mientras que el riesgo de sequía todavía no está confirmado.

Red Globe pierde terreno frente a nuevas variedades

En cuanto a precios, Revilla señaló que la campaña comenzó con valores superiores a los del año pasado, principalmente por la demanda. La entrada progresiva de otros orígenes, como Estados Unidos y California, ya empezó a moderar las cotizaciones en campo, pero el mercado continúa siendo volátil.

Respecto a la uva de mesa Red Globe, su referencia actual se ubica entre US$ 3.20 y US$ 3.50 por kilo, la menor cotización frente a variedades como Sweet Globe y Autumn Crisp.

El comportamiento de las variedades también está modificando el mercado. Revilla señaló que la Red Globe “está perdiendo participación a nivel mundial”, mientras las variedades sin pepa ganan protagonismo.

Para Asia, el ejecutivo destacó el comportamiento de Autumn Crisp por encima de Sweet Globe. De momeno, Kamuk cuenta con un proyecto propio de siembra de Sweet Globe, aunque todavía en una proporción menor.

Agrícola Kamuk apuesta por variedades de uva sin pepa, mientras Red Globe pierde participación en el mercado mundial. (Foto: Agrícola Kamuk)

Frente a la competencia internacional, Revilla no descarta el ingreso de uva brasileña a Europa sin aranceles; no obstante, consideró que su impacto dependerá del momento en que llegue al mercado.

En ese escenario, la ventana de producción de Arequipa se mantiene como el principal elemento de diferenciación para Kamuk, al permitirle colocar fruta en momentos distintos a los de otras zonas productoras.