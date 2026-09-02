El Ministerio de la Producción (Produce) inició de manera excepcional, desde el 1 de septiembre, la temporada de pesca de perico 2026-2027 debido a una mayor presencia de esta especie en el mar peruano, relacionada con las condiciones generadas por el Fenómeno El Niño.

Según la entidad, para este mes, se estableció una cuota temporal de captura de 7,375 toneladas. La cuota total de toda la temporada será definida posteriormente con base en información científica.

La temporada estará vigente hasta el 30 de abril de 2027 y será monitoreada por el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), que evaluará los indicadores biológicos y pesqueros del perico.

“El inicio de esta temporada responde a una oportunidad que debemos aprovechar con responsabilidad”, señaló el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo.

El perico es una especie importante para la pesca artesanal peruana, ya que impulsa actividades de extracción, comercialización, procesamiento y exportación. Produce señaló que la pesca de este insumo registró en los últimos años desembarques de más de 61 mil toneladas y exportaciones superiores a US$117 millones.

De acuerdo con lo estipulado, solo podrán participar en la temporada las embarcaciones artesanales con permisos vigentes para extraer perico y que cumplan las normas establecidas. El Imarpe vigilará de forma continua el estado del recurso, mientras Produce podrá ajustar o aplicar nuevas medidas si cambian las condiciones biológicas o pesqueras.

La medida busca aprovechar la presencia temporalmente mayor del perico en el mar peruano sin poner en riesgo la sostenibilidad de esta pesquería artesanal.