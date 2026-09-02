Produce abre temporada de perico ante mayor presencia del recurso por Fenómeno El Niño. Foto: Produce
Produce abre temporada de perico ante mayor presencia del recurso por Fenómeno El Niño. Foto: Produce
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

debido a una mayor presencia de esta especie en el mar peruano, relacionada con las condiciones generadas por el Fenómeno El Niño.

Según la entidad, para este mes, se estableció una cuota temporal de captura de 7,375 toneladas.

, que evaluará los indicadores biológicos y pesqueros del perico.

“El inicio de esta temporada responde a una oportunidad que debemos aprovechar con responsabilidad”, señaló el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo.

El perico es una especie importante para la pesca artesanal peruana, ya que impulsa actividades de extracción, comercialización, procesamiento y exportación.

De acuerdo con lo estipulado, solo podrán participar en la temporada las embarcaciones artesanales con permisos vigentes para extraer perico y que cumplan las normas establecidas. El Imarpe vigilará de forma continua el estado del recurso, mientras Produce podrá ajustar o aplicar nuevas medidas si cambian las condiciones biológicas o pesqueras.

La medida busca aprovechar la presencia temporalmente mayor del perico en el mar peruano sin poner en riesgo la sostenibilidad de esta pesquería artesanal.

La temporada estará vigente hasta el 30 de abril de 2027 y será monitoreada por el Instituto del Mar del Perú. Foto: GEC
La temporada estará vigente hasta el 30 de abril de 2027 y será monitoreada por el Instituto del Mar del Perú. Foto: GEC

TE PUEDE INTERESAR

Perú rompe relaciones diplomáticas con Irán y cuestiona restricciones al comercio
Senamhi prevé lluvias localizadas en la costa norte, ¿qué días se registrarán?
Ejecutivo y Congreso debatirán este jueves el proyecto de Presupuesto 2027

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.