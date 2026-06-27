El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó un nuevo régimen provisional para la pesca de merluza que regirá entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027, estableciendo una cuota inicial de captura de 10,000 toneladas para asegurar la continuidad de esta actividad económica.

La medida dispone que las faenas de pesca se desarrollen en el área comprendida entre el extremo norte del dominio marítimo peruano y los 7 grados de latitud sur, mientras que el límite de captura podrá ser modificado durante la temporada de acuerdo con la evolución del recurso.

Según la resolución ministerial Nº 000187-2026-PRODUCE publicada en el diario oficial El Peruano, la cuota inicial tiene carácter precautorio y será revisada con base en los informes científicos que presente el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), los cuales permitirán establecer el límite máximo de captura correspondiente para todo el periodo 2026-2027.

De esta manera, el volumen autorizado permanecerá vigente hasta que se agote o hasta que Imarpe entregue la información técnica necesaria para definir una nueva cuota.

La norma también mantiene las principales medidas de conservación para evitar la sobreexplotación del recurso. Entre ellas figuran la prohibición de pescar al sur de los 7 grados de latitud sur, la obligación de que las embarcaciones cuenten con sistema de seguimiento satelital y la suspensión de las faenas cuando la captura incidental de ejemplares juveniles supere los límites permitidos.

Produce señaló que Imarpe continuará monitoreando de forma permanente el estado biológico y pesquero de la merluza, cuyos resultados servirán para determinar si es necesario modificar la cuota de captura durante la vigencia del régimen.