La Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura aprobó tres nuevos procedimientos técnicos para fortalecer el control sanitario de los moluscos bivalvos. Foto: Sanipes
La Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura aprobó tres nuevos procedimientos técnicos para fortalecer el control sanitario de los moluscos bivalvos. Foto: Sanipes
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

aprobó tres nuevos procedimientos técnicos para fortalecer el control sanitario de los moluscos bivalvos y actualizar el marco regulatorio que sustenta su producción y exportación.

Según informó la entidad, las nuevas disposiciones incorporan estándares sanitarios internacionales y un modelo de control oficial basado en la gestión del riesgo, la evidencia científica y la mejora continua, con el objetivo de reforzar la inocuidad de los alimentos, mejorar la rastreabilidad a lo largo de la cadena productiva y facilitar el cumplimiento de los requisitos exigidos por los mercados de destino.

LEA TAMBIÉN: Pesca y agro caerían más que en la última recesión en Perú, pero esto “compensaría”

Entre los principales cambios figura la implementación de monitoreos microbiológicos cada 30 días calendario, cuya frecuencia estará determinada por el nivel de riesgo sanitario de cada área de producción. Asimismo, el monitoreo de metales pesados pasará a realizarse de forma anual, conforme a criterios técnicos actualizados.

Sanipes aprueba nuevos procedimientos para reforzar el control sanitario de moluscos bivalvos. Foto: Sanipes.
Sanipes aprueba nuevos procedimientos para reforzar el control sanitario de moluscos bivalvos. Foto: Sanipes.

Otra de las modificaciones permitirá la cosecha continua, durante los siete días de la semana, de los moluscos bivalvos pectínidos destinados al procesamiento. De acuerdo con Sanipes, esta medida contribuirá a mejorar la eficiencia operativa, reducir los costos para los productores y atender con mayor rapidez la demanda de los mercados nacional e internacional.

La presidenta ejecutiva de Sanipes, Mónica Saavedra, señaló que la actualización normativa busca brindar mayor predictibilidad a productores y exportadores, además de fortalecer la confianza en el sistema nacional de control oficial y mejorar la competitividad de la acuicultura peruana.

LEA TAMBIÉN: Embajador de Estados Unidos conversa con los pescadores de Pucusana sobre pesca china

Impacto en el sector

Las nuevas disposiciones beneficiarán a 245 concesiones acuícolas dedicadas al cultivo de moluscos bivalvos, más de 100 plantas de procesamiento y comercializadores.

En 2025, las exportaciones peruanas de concha de abanico superaron los US$188.000 FOB, consolidándose como uno de los principales productos acuícolas del país. Con la actualización de estos procedimientos, Sanipes busca acompañar el crecimiento del sector y facilitar la permanencia de los productos peruanos en mercados internacionales de alta exigencia.

Los tres procedimientos reemplazan la normativa vigente y actualizan los anexos 2, 3 y 4 de la Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos, con el propósito de modernizar el sistema nacional de control oficial.

TE PUEDE INTERESAR

Acuapesca concreta ingreso de conchas de abanico a Paraguay y se acerca a Argentina
Pesca se hundiría este año: Produce proyecta caída de 23% por El Niño

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.