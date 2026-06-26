La Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes) aprobó tres nuevos procedimientos técnicos para fortalecer el control sanitario de los moluscos bivalvos y actualizar el marco regulatorio que sustenta su producción y exportación.

Según informó la entidad, las nuevas disposiciones incorporan estándares sanitarios internacionales y un modelo de control oficial basado en la gestión del riesgo, la evidencia científica y la mejora continua, con el objetivo de reforzar la inocuidad de los alimentos, mejorar la rastreabilidad a lo largo de la cadena productiva y facilitar el cumplimiento de los requisitos exigidos por los mercados de destino.

Entre los principales cambios figura la implementación de monitoreos microbiológicos cada 30 días calendario, cuya frecuencia estará determinada por el nivel de riesgo sanitario de cada área de producción. Asimismo, el monitoreo de metales pesados pasará a realizarse de forma anual, conforme a criterios técnicos actualizados.

Sanipes aprueba nuevos procedimientos para reforzar el control sanitario de moluscos bivalvos. Foto: Sanipes.

Otra de las modificaciones permitirá la cosecha continua, durante los siete días de la semana, de los moluscos bivalvos pectínidos destinados al procesamiento. De acuerdo con Sanipes, esta medida contribuirá a mejorar la eficiencia operativa, reducir los costos para los productores y atender con mayor rapidez la demanda de los mercados nacional e internacional.

La presidenta ejecutiva de Sanipes, Mónica Saavedra, señaló que la actualización normativa busca brindar mayor predictibilidad a productores y exportadores, además de fortalecer la confianza en el sistema nacional de control oficial y mejorar la competitividad de la acuicultura peruana.

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Impacto en el sector

Las nuevas disposiciones beneficiarán a 245 concesiones acuícolas dedicadas al cultivo de moluscos bivalvos, más de 100 plantas de procesamiento y comercializadores.

En 2025, las exportaciones peruanas de concha de abanico superaron los US$188.000 FOB, consolidándose como uno de los principales productos acuícolas del país. Con la actualización de estos procedimientos, Sanipes busca acompañar el crecimiento del sector y facilitar la permanencia de los productos peruanos en mercados internacionales de alta exigencia.

Los tres procedimientos reemplazan la normativa vigente y actualizan los anexos 2, 3 y 4 de la Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos, con el propósito de modernizar el sistema nacional de control oficial.