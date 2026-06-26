Acuapesca cuenta con 700 hectáreas de cultivo suspendido y una planta de procesamiento ubicada en Casma. (Foto: Difusión)
Acuapesca cuenta con 700 hectáreas de cultivo suspendido y una planta de procesamiento ubicada en Casma. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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La empresa; en tanto, se enrumba a sumar a Argentina dentro de su expansión internacional, informó su director, José Bellina, a la .

“Esta operación (ingreso a Paraguay) representa una oportunidad a fin de diversificar destinos de exportación y ampliar nuestra presencia en la región. Sin duda, estamos marcando un nuevo hito en la acuicultura peruana”, expresó.

El ejecutivo sostuvo que el reciente envío a Paraguay constituye no solo el despacho inicial hacia dicho territorio, sino también una valiosa plataforma para introducir, desarrollar y promover el consumo de este alimento entre sus habitantes.

“Inicialmente nos enfocamos en Europa, en especial en Francia, luego nos expandimos por España, Italia y Reino Unido. En los últimos años ampliamos nuestro alcance en Asia y sudamérica, entrando a Chile y ahora a Paraguay, y pronto a Argentina, anunció el representante.

José Bellina Kohler, director de Acuapesca.
José Bellina Kohler, director de Acuapesca.
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Oferta de Acuapesca

Con 38 años de trayectoria, la compañía desarrolla un modelo integrado que abarca todas las etapas de la cadena de valor, desde la reproducción de semillas en hatcheries hasta el cultivo en el mar, el procesamiento industrial y la exportación. Así, la firma comercializa las también llamadas scallops en cuatro presentaciones: media valva con tallo y coral, media valva con tallo, tallo con coral y tallo solo, adaptándose a las necesidades de distintos clientes y segmentos.

Actualmente, Acuapesca cuenta con 700 hectáreas de cultivo suspendido y una planta de procesamiento ubicada en Casma (Áncash) que opera bajo exigentes estándares internacionales de calidad e inocuidad.

Finalmente, Bellina manifestó que el crecimiento de la firma se sustenta en certificaciones reconocidas a nivel mundial, entre ellas ASC, SMETA, BRCGS, IFS, HACCP y la certificación Orgánica de la Unión Europea.

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