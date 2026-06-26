La segunda temporada de pesca de anchoveta y anchoveta blanca en la zona sur del país comenzará el próximo 1 de julio y se extenderá hasta el 31 de diciembre, anunció el Ministerio de la Producción. Aunque podría finalizar antes si se completa la cuota máxima de captura autorizada para esta campaña.

La medida, oficializada mediante Resolución Ministerial N° 000185-2026-PRODUCE publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, comprende el área marítima ubicada entre los 16° de latitud sur y el extremo sur del dominio marítimo peruano.

Para esta temporada se fijó un Límite Máximo Total de Captura Permisible (LMTCP) de 251,000 toneladas destinadas al consumo humano indirecto. No obstante, dicho volumen podrá modificarse si las condiciones biológicas, pesqueras o ambientales así lo ameritan, de acuerdo con las evaluaciones técnicas del Instituto del Mar del Perú (Imarpe).

La cuota establecida para el segundo semestre equivale a la mitad del límite anual de captura del stock sur, fijado en 502,000 toneladas. Según el Imarpe, este criterio responde a un enfoque precautorio debido a la presencia de ejemplares juveniles y a las condiciones oceanográficas asociadas al fenómeno de El Niño.

Produce precisó que las actividades extractivas deberán desarrollarse respetando las medidas de conservación y las disposiciones vigentes, mientras que el Imarpe realizará un monitoreo permanente del recurso para evaluar el desarrollo de la temporada.