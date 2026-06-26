Pesca de anchoveta en el sur se reanudará desde el 1 de julio anunció Produce. Foto: Mejorada con IA.
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Redacción Gestión
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, anunció el Ministerio de la Producción. Aunque podría finalizar antes si se completa la cuota máxima de captura autorizada para esta campaña.

La medida, oficializada mediante Resolución Ministerial N° 000185-2026-PRODUCE publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, comprende el área marítima ubicada entre los 16° de latitud sur y el extremo sur del dominio marítimo peruano.

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Para esta temporada se fijó un Límite Máximo Total de Captura Permisible (LMTCP) de 251,000 toneladas destinadas al consumo humano indirecto.

La cuota establecida para el segundo semestre equivale a la mitad del límite anual de captura del stock sur, fijado en 502,000 toneladas. Según el Imarpe, este criterio responde a un enfoque precautorio debido a la presencia de ejemplares juveniles y a las condiciones oceanográficas asociadas al fenómeno de El Niño.

s, mientras que el Imarpe realizará un monitoreo permanente del recurso para evaluar el desarrollo de la temporada.

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