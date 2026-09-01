La granada enfrentará al fenómeno El Niño en campaña de 2027 y las proyecciones apuntan a menores volúmenes. (Foto: Midagri).
La granada enfrentará al fenómeno El Niño en campaña de 2027 y las proyecciones apuntan a menores volúmenes. (Foto: Midagri).
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Josimar Cóndor
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La granada peruana atraviesa un momento de expansión internacional, pero con el clima como variable crítica. Según Fluctuante, los envíos en el primer cuatrimestre de 2026 crecieron 30% en volumen y 37% en valor. Sin embargo, el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene la alerta de El Niño hasta abril de 2027, con anomalías de temperatura que podrían llegar a 4 a 5 grados por encima de lo normal. En la costa sur, ese calentamiento ya está impactando en los frutales. Ese es el escenario que hoy enfrenta Evergreen Agro, que ve con incertidumbre el efecto en su negocio de granadas en Tacna, pero mantiene buenas perspectivas con la actividad de empacado.

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