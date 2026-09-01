Aldo Fuster, gerente general de Evergreen Agro, refirió que la campaña de granadas de 2026 ya terminó y no fue afectada por clima, pero sí por cuestiones sanitarias. El año pasado, la empresa hizo 21 a 22 contenedores, pero este año estuvo en 15, no por producción de campo sino por calidad y por un factor que nunca habían tenido: la mosca de la fruta.

Tras ese resultado, la empresa ya está en plenas labores desde julio para la campaña de 2027, cuya cosecha va de febrero a mayo, pero con preocupación por el calor. Con 2.5 grados por encima de lo normal, estiman una merma de 30% en granada.

“Hasta el año anterior, o sea el 25, nunca habíamos tenido problemas de mosca. Pero la cosecha de este año ha sido muy complicada. La mosca se ha extendido en toda la región y te limita los volúmenes”, comentó a Gestión.

El ejecutivo explicó que la plaga hace un agujero chiquito no perceptible y al abrir la fruta está malograda, lo que complicó la colocación en el extranjero. “El problema este año no fue tanto el tema climático, sino el de la mosca de la fruta”, remarcó.

Con 2.5 grados por encima de lo normal, habría una merma de 30% en la producción de granadas en Tacna.

Pitahaya, el nuevo cultivo que entra al packing para terceros

Para mitigar el efecto del clima en la granada y mantener ocupada su planta de empaque en Tacna, Evergreen Agro planea sumar un tercer cultivo a su negocio de maquila para terceros: la pitahaya. La empresa ya terminó la campaña de granada y empalmó con palta para Chile entre junio y agosto con buena producción.

Ahora, el espacio que quedaba libre entre las campañas lo ocupará la pitahaya. Evergreen tiene un convenio con una empresa instalada en la irrigación de La Yarada - Los Palos en Tacna, con una extensión importante que ya produjo poco este año y que en 2027 iniciará producción industrial.

La ventana de exportación sería hacia fines de año y los dos primeros meses del siguiente.

La compañía ya pasó la certificación del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) para poder procesar la fruta. “Sería la primera exportación desde Tacna de pitahaya”, destacó.

El modelo será de servicio de maquila y logística de exportación, ya que los productores son nuevos y Tacna no es un mercado muy activo para mover carga. A diferencia de la palta que va a Chile, la pitahaya iría a otros mercados por puertos del sur como Matarani o por Arica.

La empresa también apunta a sumar la naranja, abundante en la zona, pero muy afectada este año por ser hospedero natural de la mosca. “No se pudieron hacer pruebas mayores. Esperemos que el otro año también se pueda hacer algo de naranja”, expresó.

Evergreen Agro planea sumar un tercer cultivo a su negocio de maquila para terceros: la pitahaya.

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El negocio de empaque para terceros y la diversificación

El core de Evergreen no es solo campo propio, sino el servicio de empaque para terceros. Hoy procesa granada propia y de terceros, palta para Chile, eventualmente podrían sumar limón —aunque este año el limón del norte está afectado— y pronto pitahaya.

Se trata de un negocio que cobra relevancia porque Tacna viene atrayendo a acopiadoras que históricamente operaban en Ica. Según Fuster, los buenos resultados de calidad diferenciada de la granada tacneña han generado que al menos una empresa ya se instale en la región y otras estén evaluando.

“Los buenos resultados que se han obtenido en Tacna han generado expectativas en varias empresas acopiadoras y exportadoras de granada, básicamente empresas que su grueso de operación está en Ica”, refirió.

Para el ejecutivo, tal apuesta hará que el mercado madure y Tacna se vuelva un jugador importante a nivel nacional en el mediano plazo.

Venta de plantones y el “boom” de granadas que asoma en el sur

Un tercer frente de negocio de Evergreen Agro que anticipa el crecimiento futuro de la agroindustria en Tacna es la venta de plantones de granada. Evergreen maneja dentro de su grupo una empresa de genética y propagación.

En este 2026, la dinámica cambió radicalmente. Si en 2024 quedó el 50% de los plantones sin vender, este año se vendió el 100% y ya tienen pedidos para la campaña de fines de año. Solo Evergreen Agro vendió material para más de 50 hectáreas entre Tacna y Moquegua, a agricultores locales que tenían parcelas sin uso o que están cambiando cultivos anuales por frutales, combinando granada con palta.

“Vendimos absolutamente todo lo que habíamos producido. Hay una expectativa bien grande en los agricultores de plantar granadas”, destacó Fuster.

El ejecutivo estima que hoy deben haber más de 100 hectáreas plantadas en Tacna y que con lo vendido por su empresa y otras que también venden genética, el área habría crecido 50% a 60%. Con los pedidos que ya tienen para 2027, se podría casi duplicar hasta 200 hectáreas, lo que equivaldría a 200 contenedores saliendo de Tacna entre todas las empresas.

Para EvergreenAgro, ni El Niño ni la mosca frenan esa inversión, porque lo plantado hoy recién producirá en tres años. Además, Fuster destacó que el Gobierno Regional de Tacna ya está destinando fondos importantes para control de mosca, con lo que espera que en dos años baje la incidencia. Respecto a su propio campo, Evergreen hoy tiene 15 hectáreas y proyecta crecer 30% hacia 22 o 25 hectáreas plantadas en 2027.

Evergreen Agro vendió plantones para más de 50 hectáreas de granadas entre Tacna y Moquegua.

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Mercados y proyecciones en un albur climático

De cara a la campaña de 2027, la empresa sigue apuntando a Rusia, Países Bajos y EE.UU., mercados donde la granada peruana ha crecido considerablemente, sin que los precios se derrumben, señal de que el consumo mundial crece.

“En granadas nosotros vamos a tener producción. Eso ya lo hemos vivido en un Niño, pero merma un 30%. Espero que nos mantengamos en esos números”, declaró Fuster.

Sin embargo, el contraste en Tacna es con la aceituna, que representa el 80% de la agricultura local y que en un Niño tiene una merma de 90%. “En aceituna, sí se paraliza toda la parte agrícola, pero es un albur. Hay que esperar y ojalá que el daño sea el menor posible”, manifestó.

Por lo pronto, para el próximo año, Evergreen Agro quedaría con tres cultivos en la planta de empaque: granadas, paltas y pitahaya, con la expectativa de que el crecimiento de áreas plantadas en Tacna lo posicione como un nuevo polo exportador de granada en el sur.