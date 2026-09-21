Según el premier Luis Galarreta, el Gobierno de Keiko Fujimori no gobernará por encuestas. Foto: Archivo GEC.
Según el premier Luis Galarreta, el Gobierno de Keiko Fujimori no gobernará por encuestas. Foto: Archivo GEC.
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Redacción Gestión
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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, aseguró que el gobierno de Keiko Fujimori no cerrará la Cámara de Diputados, al ser cuestionado sobre las declaraciones del

Galarreta enfatizó que desde

Cabe añadir que, por ley, solo la Cámara de Diputados puede ser disuelta por la presidencia —en un contexto donde la cámara baja no aprueba el pliego de facultades legislativas—.

“Nosotros tenemos un ánimo democrático y Keiko Fujimori lo ha dicho, no está en los planes”, dijo a Exitosa.

Advierte sobre riesgos de no dar las facultades

Galarreta adelantó que si se niegan las facultades legislativas pedidas por la administración Fujimori, se podría dificultar la atención de amenazas como El Niño y la solución de problemas como el crimen organizado y acceso a servicios básicos.

En esa línea, aseguró que

“Keiko Fujimori y quien habla lo ha dicho en el Congreso, nosotros no tenemos ningún ánimo de confrontar, hemos aprendido de confrontar”, reflexionó.

Luis Galarreta expuso ante la Comisión de Constitución pedido de facultades legislativas. Foto: GEC
Luis Galarreta expuso ante la Comisión de Constitución pedido de facultades legislativas. Foto: GEC

No obstante, Luis Galarreta sostuvo que el Congreso debe “estar a la altura” para que se logre un acuerdo en las facultades requeridas. “Las facultades son cada cinco años y lo que se hace es ir al Congreso a pedir que te permitan acelerar parte de tu plan de gobierno, tu visión”, subrayó.

“No vamos a gobernar por encuestas”

, el premier indicó que la prioridad es trabajar por encima de los datos que arrojen las encuestas.

A su criterio, era sabido que los primeros meses iban a ser difíciles ante las expectativas de la población. Nosotros vamos a seguir trabajando y la expectativa de la gente va a ser en la medida que avance el gobierno de Fujimori. No vamos a gobernar por encuestas, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer”, refirió.

Crédito suplementario para la PNP

Finalmente, reconoció que

Galarreta reconoció que desde el día uno se han preocupado por lo que necesita la PNP: implementar recursos.

Vamos a ver un crédito suplementario para comprar cosas porque nos han dejado sin un solo centavo, no hay plata”, anotó.

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