Gobierno autoriza viaje de ministros Espá y Valencia con presidenta Keiko Fujimori. Foto: Composición/ Andina
Gobierno autoriza viaje de ministros Espá y Valencia con presidenta Keiko Fujimori. Foto: Composición/ Andina
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Redacción Gestión
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según resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

Según la disposición, los viajes serán financiados con recursos públicos de cada sector.

La delegación estará conformada por el canciller Carlos Espá, quien viajará a Nueva York del 21 al 25 de setiembre para acompañar a la presidenta en la 81 Asamblea General de la ONU. También realizará reuniones bilaterales y participará en actividades de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Por otro lado el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, estará en Nueva York y Washington del 21 al 25 de setiembre para asistir al Foro Económico Mundial y reunirse con representantes empresariales.

Finalmente, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, viajará a Washington del 29 de setiembre al 3 de octubre para representar al Perú en el Cuarto Foro Regional de Vivienda.

Durante la ausencia de la presidenta, entre el 21 y el 25 de setiembre,

En tanto, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, asumirá temporalmente la conducción de la Presidencia del Consejo de Ministros durante la gira oficial.

El primer vicepresidente, Luis Galarreta, estará a cargo del Despacho Presidencial durante la ausencia de la presidenta. (Foto: Archivo / GEC)
El primer vicepresidente, Luis Galarreta, estará a cargo del Despacho Presidencial durante la ausencia de la presidenta. (Foto: Archivo / GEC)

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