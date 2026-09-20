La presidenta de la República, keiko Fujimori, afirmó hoy que se tomarán todas las decisiones que sean necesarias para restablecer el orden y la paz en todo el territorio nacional, y destacó el papel de las Fuerzas Armadas frente a los desafíos que enfrenta el Estado.

“Y el mensaje es solo uno: en el Perú no habrá territorio con miedo. Tomaremos fuertes decisiones, todas las que sean necesarias, para restablecer el orden y la paz en nuestro país. Y sé que cuento con ustedes”, enfatizó la jefa de Estado al dirigirse a los integrantes de las instituciones castrenses en la ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, señaló que la aparición de nuevas formas de criminalidad exige ejercer con responsabilidad la conducción del Estado. “Como presidenta de la república ejerzo la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas. Y para mí es una responsabilidad, no un privilegio. Lo entiendo como un deber: el deber de conducir, el deber de establecer prioridades, el deber de tomar decisiones”, sostuvo.

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Resaltó, también, el vínculo histórico de las Fuerzas Armadas con el país y destacó su presencia en momentos decisivos de la República, así como su participación en defensa de la soberanía y en apoyo a la población ante emergencias.

“Hay instituciones que forman parte del Estado y hay instituciones que forman parte del alma de una nación. Nuestras Fuerzas Armadas pertenecen a ambas”, expresó.

En esa línea, recordó que hablar del Ejército del Perú, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea es también referirse a la independencia, la soberanía y a generaciones de peruanos que pusieron el deber con la patria por encima del interés individual.

Evocó, además, la figura de Miguel Grau, Francisco Bolognesi y José Abelardo Quiñones como símbolos de las tres instituciones armadas. “Tres hombres, tres armas, una sola bandera”, señaló.

“Grau nos enseñó el valor sin perder la humanidad; Bolognesi, el deber cumplido hasta el final; Quiñones, que hay momentos en los que la vida de un hombre pasa a pertenecer para siempre a su patria”, manifestó.

“Tomaremos fuertes decisiones para restablecer el orden y la paz en nuestro país”, señaló la mandataria: Foto: Presidencia

Seguidamente, la mandataria rindió homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas que entregaron su vida en cumplimiento del deber y remarcó la obligación de preservar su memoria y reconocer a sus familias.

“A ellos les decimos: no los olvidamos. Nuestra obligación es honrar su memoria, reconocer a sus familias y enseñar a las nuevas generaciones que la libertad, la soberanía y la paz fueron defendidas muchas veces al precio más alto”, afirmó.

Como parte de la ceremonia, la jefa de Estado colocó la ofrenda floral de la Presidencia de la República. El acto incluyó también un minuto de silencio en honor a los miembros de las Fuerzas Armadas caídos en acción de armas, como expresión de reconocimiento y memoria por su servicio al país.

Igualmente, la presidenta rindió homenaje a Nuestra Señora de la Merced, Patrona de las Armas de la República y Gran Mariscala del Perú, y pidió su protección para los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y sus familias.

En la ceremonia participaron el presidente del Congreso de la República, Miguel Ángel Torres; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; y el ministro de Defensa, Rafael Belaunde.

Asimismo, estuvieron presentes el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército César Briceño; el comandante general del Ejército, Oswaldo Calle; el comandante general de la Marina de Guerra, Javier Bravo de Rueda; y el comandante general de la Fuerza Aérea, Mario Contreras.