El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, defendió el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo ante el Congreso y explicó que buscan acelerar la ejecución de las políticas del Gobierno en materias consideradas como prioritarias.

Vinelli afirmó que el Ejecutivo no tiene previsto retirar el pedido ni presentar una nueva solicitud enfocada únicamente en la lucha contra la criminalidad y el fenómeno de El Niño. Además, sostuvo que el pedido está siendo evaluado en la Cámara de Diputados, instancia que deberá analizarlo y decidir qué propuestas aprueba.

Señaló que los parlamentarios pueden aceptar los 66 puntos, aprobar solo una parte o rechazar aquellas medidas que consideren innecesarias.

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Vinelli negó que el Gobierno mantenga una posición de “todo o nada” frente al Legislativo. Precisó que el Ejecutivo busca que se apruebe la mayor cantidad posible de facultades, pero remarcó que la decisión final corresponde a los diputados.

“La Cámara de Diputados es la responsable de evaluar en esta primera etapa y nosotros estamos conversando con ellos para que nos aprueben la mayor cantidad. (…) Esto no es un juego, el país no está para juegos en el sentido de decir preséntalo de nuevo”, indicó en entrevista en Cuarto Poder.

El funcionario señaló que las medidas están relacionadas con seguridad ciudadana, prevención y respuesta ante el fenómeno de El Niño, además de la simplificación o modernización de procesos estatales.

El ministro indicó que el premier Luis Galarreta viene realizando coordinaciones con las bancadas para conseguir respaldo político. Además, sostuvo que el país tiene numerosas urgencias y que estas medidas fueron escogidas de un universo de más de 500 temas pendientes.

“Se ha conversado con la bancada de Buen Gobierno, también con la bancada de Renovación Popular y tengo entendido que en los siguientes días se va a seguir conversando con las otras bancadas para poder convencer”, añadió.

Vinelli también sostuvo que el Gobierno ha comenzado a ejecutar acciones sin esperar las facultades, como la creación de una comisión de atención de El Niño, decretos de urgencia, la instalación de geomallas en quebradas de Lima y el trabajo en 536 puntos críticos ante el fenómeno de El Niño.

Sobre su denuncia fiscal

En otro momento, Vinelli se refirió a la denuncia fiscal que enfrenta por el presunto delito de colusión simple. La investigación está vinculada a su gestión como director de Agrorural entre 2015 y 2016, en el marco de un proyecto de mejoramiento de canales de irrigación.

Como se recuerda, la Fiscalía ha solicitado cuatro años de prisión contra el ministro. La tesis fiscal sostiene que Vinelli presuntamente favoreció a un consorcio al ampliar el plazo de ejecución de un proyecto.

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Ante ello, el ministro rechazó la hipótesis de la Fiscalía. Afirmó que no se reunió, no conversó por teléfono, ni intercambió mensajes ni tiene fotografías con representantes de las dos empresas mencionadas en la investigación.

El ministro aseguró que respetará el proceso y acudirá a todas las citaciones que realicen las autoridades.

“Tengo conocimiento del proceso. (…) Tengo una persona especialista en derecho penal. que está viendo específicamente el caso y que está viendo que está avanzando”, puntualizó.