El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, consideró equivocada la propuesta de algunos diputados de pedir un nuevo proyecto de facultades legislativas limitado a seguridad ciudadana y atención de desastres como el fenómeno El Niño.

El titular del Mincul expresó su expectativa de que los diputados reconsideren su postura, al señalar que el desarrollo económico y social también requiere medidas urgentes.

“Creo que tiene un error de visión, pero que espero que se pueda todavía corregir. Están dentro de la función que les corresponde. Esta opinión que está comenzando a generar algún grupo de políticos en una visión equivocada. Es la famosa visión de (compartimentos) estancos, de quienes creen que las cosas se arreglan por separado y que no entienden que el problema es integral, que los problemas del país son integral”, señaló a RPP.

La solicitud de modificar el pedido de facultades fue planteada por las bancadas de Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras, mediante un oficio enviado al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, antes de la decisión de la Comisión de Constitución.

Como se recuerda, hasta el momento, seis comisiones de la Cámara de Diputados han rechazado la delegación de facultades legislativas al Gobierno al considerar que no cumple con el nivel de precisión material exigido por la Constitución.

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A esto se le suma las reciente declaraciones del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, que reconoció que no todas las medidas solicitadas por el Ejecutivo son respaldadas por su agrupación, por lo que solo apoyarán las que consideren esenciales.

“Hay algunas normas que no nos gustan. Yo te hablo ya como partido (…), de nuestra parte tiene todo el apoyo para pasar por diputados y senado lo que es de extrema urgencia. Lo que es el fenómeno del Niño, se nos viene un Niño muy complicado”, indicó.