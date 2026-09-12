El Gobierno ratificó el “Acuerdo Integral de Asociación Económica Perú - Indonesia”, suscrito el 11 de agosto de 2025 en Yakarta, mediante el Decreto Supremo N.° 041-2026-RE.

La norma fue publicada en el Diario Oficial y formaliza la ratificación del acuerdo suscrito entre Perú e Indonesia, que establece su incorporación al marco de relaciones económicas entre ambos países.

Por otro lado, mediante la Resolución Ministerial N.° 548-2026-RE, el Ministerio de Relaciones Exteriores autorizó el viaje, en comisión de servicios, de Javier Juan Vicente Ramón González-Olaechea Franco, candidato oficial del Perú al cargo de director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el periodo 2027-2032.

González-Olaechea viajará a Ginebra, en Suiza, y París, en Francia, del 14 al 25 de setiembre, de acuerdo con la resolución publicada.

El viaje será financiado con recursos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Según la resolución, se asignarán US$ 4,320 por concepto de viáticos, correspondientes a seis días más dos días adicionales por gastos de instalación y traslado.

A ello se suman US$ 442.10 por pasajes aéreos en clase económica, por lo que el gasto previsto asciende a US$ 4,762.10.

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