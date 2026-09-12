El Ejecutivo oficializó el acuerdo suscrito el año pasado como parte del marco de cooperación económica entre Perú e Indonesia. (Foto: Andina)
El Ejecutivo oficializó el acuerdo suscrito el año pasado como parte del marco de cooperación económica entre Perú e Indonesia. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Gobierno ratificó el “Acuerdo Integral de Asociación Económica Perú - Indonesia”, suscrito el 11 de agosto de 2025 en Yakarta, mediante

La norma fue publicada en el Diario Oficial y formaliza la ratificación del acuerdo suscrito entre Perú e Indonesia, que establece su incorporación al marco de relaciones económicas entre ambos países.

Por otro lado, , el Ministerio de Relaciones Exteriores autorizó el viaje, en comisión de servicios, de Javier Juan Vicente Ramón González-Olaechea Franco, candidato oficial del Perú al cargo de director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el periodo 2027-2032.

González-Olaechea viajará a Ginebra, en Suiza, y París, en Francia, del 14 al 25 de setiembre, de acuerdo con la resolución publicada.

El viaje será financiado con recursos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según la resolución, se asignarán US$ 4,320 por concepto de viáticos, correspondientes a seis días más dos días adicionales por gastos de instalación y traslado.

A ello se suman US$ 442.10 por pasajes aéreos en clase económica, por lo que el gasto previsto asciende a US$ 4,762.10.

yt:shorts/IZZrK7QJs0Q

TE PUEDE INTERESAR

Ejecutivo plantea registro de organizaciones criminales clasificadas como terroristas
MEF autorizó transferencia de S/ 658.5 millones para enfrentar riesgos por el Fenómeno El Niño
Diputados de oposición piden al Gobierno modificar el pedido de facultades legislativas
Gobierno pide al Senado autorizar viaje de Keiko Fujimori a Nueva York por Asamblea de la ONU

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.