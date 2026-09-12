Los voceros de las bancadas de Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación solicitaron al presidente del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, que el Gobierno presente una nueva propuesta de delegación de facultades legislativas.

A través de un oficio, los parlamentarios plantearon que el nuevo pedido se concentre únicamente en seguridad ciudadana, gestión de riesgos de desastres y atención frente al Fenómeno El Niño.

Según los voceros, estas materias concentran un mayor consenso ciudadano y responden a necesidades consideradas urgentes.

Por ello, solicitaron que sean priorizadas y que se retiren del pedido original aquellos temas que generan mayor controversia.

Advierten maniobras en el Senado

El pedido también pone el foco en el procedimiento que seguirá la iniciativa bajo el nuevo esquema bicameral.

Los voceros expresaron su preocupación por las declaraciones públicas de los senadores oficialistas, Martha Chávez y Carlos Mesía, sobre la posibilidad de que el Senado reincorpore materias que sean excluidas por la Cámara de Diputados.

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Los parlamentarios sostuvieron que esa eventual modificación podría contravenir las reglas que regulan el procedimiento legislativo bicameral.

En ese sentido, citaron el artículo 104 de la Constitución, referido a la delegación de facultades legislativas sobre materias específicas, además de disposiciones del Reglamento del Congreso y del Reglamento del Senado.

De acuerdo con el oficio, las iniciativas del presidente de la República para solicitar facultades legislativas son competencia de la Cámara de Diputados.

Si bien el Senado puede modificar las propuestas aprobadas por esta cámara, los voceros sostienen que no puede incorporar materias distintas de aquellas enviadas por la Cámara de Diputados.

Así, advirtieron que si los diputados aprueban solo una parte de las materias solicitadas por el Ejecutivo, el Senado no debería volver a incluir aquellas que fueron descartadas en la cámara de origen.

En esa línea, exhortaron al Poder Ejecutivo a formular un nuevo texto que respete los fueros de ambas cámaras y garantice la validez de la norma.