Los resultados de PISA 2025 volvieron a poner bajo la lupa el nivel de aprendizaje de los estudiantes peruanos. Foto: Creada con IA Gemini.
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Isabel Aranda
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Los últimos resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (“PISA”, por sus siglas en inglés) vuelven a poner sobre la mesa una preocupación que trasciende las aulas: las capacidades con las que los adolescentes llegarán, en los próximos años, al mercado laboral.

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