La venta directa continúa ganando terreno en el mercado peruano. Entre enero y junio de 2026, las empresas que operan bajo este modelo alcanzaron ventas por S/ 2,723.8 millones, un crecimiento de 6.41% frente al mismo periodo de 2025, según cifras de la Cámara Peruana de Venta Directa (CAPEVEDI).

El avance del sector se ubicó por encima del crecimiento de la economía peruana, que registró una expansión de 3.05% en el mismo periodo.

De acuerdo con CAPEVEDI, la venta directa creció 2.1 veces más que el PBI nacional y representó alrededor del 7.8% del PBI del sector comercio.

“El crecimiento registrado durante la primera mitad del 2026 refuerza una tendencia y refleja la capacidad que mantiene la venta directa para adaptarse a las necesidades de los consumidores y generar oportunidades para miles de empresarios independientes” sostuvo que Luis Correa, presidente del Consejo Directivo de la CAPEVEDI.

El resultado también muestra una recuperación sostenida frente a los niveles previos a la pandemia. Al comparar el primer semestre de 2026 con el mismo periodo de 2019, las ventas del sector acumulan un crecimiento de 17.3%.

Regiones concentran 60% de las ventas

Una de las principales características del negocio es su presencia fuera de Lima. Durante los primeros seis meses del año, el 60% de la facturación de la venta directa se generó en regiones, mientras que Lima concentró el 40%.

Por categorías, los cosméticos representan la mayor parte del mercado, con 60.5% de las ventas. Le siguen los productos nutricionales, con 19.8%.

En cuanto al crecimiento interanual, bienestar corporal registró el mayor avance interanual, con 28.2%, seguido de productos nutricionales (14.9%), cosméticos (8%) y ropa (3.1%).

Más de 567,000 empresarios independientes

El crecimiento del negocio también se refleja en el número de personas que participan en este canal de comercialización.

Hasta junio de 2026 se contabilizaron 567,135 empresarios independientes activos a nivel nacional, 1.17% más que en el mismo periodo de 2025.

Las mujeres representan la mayor parte de esta fuerza comercial, con 86% del total de empresarios independientes. Además, más de la mitad se encuentra entre los 25 y 55 años.

Digitalización y menos trabas, entre los retos

Para los próximos años, Luis Correa sostuvo que uno de los principales retos del sector será combinar la expansión de los canales digitales con el modelo tradicional de venta directa, además de reducir las barreras burocráticas que enfrentan los empresarios independientes.

Correa señaló que la digitalización, la simplificación de procesos y el fortalecimiento de las empresas que participan en el sector serán aspectos relevantes para mantener el crecimiento de la actividad.

La CAPEVEDI, que este año cumple 25 años de operaciones en el país, agrupa a empresas vinculadas a la venta directa y plantea entre sus objetivos promover prácticas comerciales éticas y el desarrollo del sector.