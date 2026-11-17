A raíz de ello, en su primera entrevista con medios, Karla Gaviño, presidenta ejecutiva del OECE, precisó cuáles son los objetivos reales detrás de este proceso, que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) impulsó a pedido de su gestión. Aquí lo más destacado.

-En una comunicación interna se remarca que la reorganización responde a que la nueva Ley de Contrataciones Públicas le encargó al OECE “mucho más” de lo que puede atender. ¿En qué se ven sobrepasados?

La ley es muy amplia, pero mencionaré algunos puntos. Uno de ellos era el Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (REGAJU), que es una herramienta nueva. Al tribunal hay que elevarle la cantidad de salas, de seis a nueve. Eso implica una reorganización interna para su carga operativa.

Ya han avanzado con dos acuerdos de sala plena en el último mes, referidos a sanciones a proveedores que presentan información falsa. Además, está el tema del observatorio, pero también la asistencia técnica desconcentrada, labor que el OECE no tenía y ahora vamos a empoderar.

-Como parte de eso lanzaron las Brigadas FEN-OECE, ¿qué traen de nuevo para apoyar a los gobiernos subnacionales?

Desde septiembre [las brigadas] brindan un acompañamiento constante, territorial o virtual en canales especiales; y dan asistencia técnica para contrataciones puntuales sobre el fenómeno de El Niño (FEN). Mes a mes se les hace seguimiento.

-El MEF remarca que Perú gasta mucho más que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en inversión pública, pero no cierra la brecha. Además, ya la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) advirtió que les preocupa la dinámica que tendrán los nuevos alcaldes que asuman en enero, cuando el FEN será más fuerte. ¿Qué más puede hacer el OECE?

Tomar acciones preventivas con mesas de trabajo y que las obras no se paralicen porque el proceso de selección queda desierto. Vamos a iniciar esa ruta pronto.

Karla Gaviño, presidenta ejecutiva del OECE, en entrevista con Diario Gestión. Foto: OECE.

-El MEF, como parte del compromiso del Perú de sumarse a la OCDE, señaló que impulsará el enfoque top-down: priorizará asignar presupuesto a los proyectos en curso, antes de nuevos. ¿Forma parte de sus tareas?

Esa es la idea: que las obras sigan adelante. Pronto el OECE publicará nuevas bases integrales estándares para [reactivar] obras paralizadas. Es una actualización de años previos y es parte de la política del MEF.

Buscará evitar que, a pesar de tener proyectos y expedientes técnicos viables, por deficiencias en el proceso de selección no se contrate adecuadamente, a pesar de ser aspectos totalmente previsibles.

Otros focos de la reorganización

-¿Qué encontró al llegar al OECE en agosto que motivó el pedido de reorganización?

Como parte de la ruta necesaria para fortalecer al OECE había que revisar procesos para conseguir integridad, dejar de lado cualquier atisbo de potencial corrupción o de discrecionalidad en la toma de decisiones.

Desde el día uno de gestión, junto al MEF, venimos trabajando herramientas, productos para luchar contra la impunidad.

-¿Podría dar un ejemplo de dónde faltaba reforzar eso?

Cuando llegamos encontramos que el tribunal había impuesto múltiples sanciones, pero todas estaban pendientes de ser cobradas. Representan más de S/ 41.5 millones.

Han sido interpuestas contra distintos postores y proveedores que han incumplido la regulación de contrataciones públicas, sancionadas, pero no se ha procedido al cobro. Estamos coordinando con el Banco de la Nación para poder hacerlo.

También encontramos, sobre el REGAJU, que la normativa que regía no era clara sobre puntos que el propio Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) había identificado como barreras burocráticas.

-De hecho, una de sus primeras medidas fue revocar directrices sobre este tema que habían generado polémica...

Lo hicimos para cautelar el mercado, que toda la regulación sobre el REGAJU respeten la libre competencia y la legalidad.

-¿Qué otros problemas atacarán con esta reorganización?

Procesos de reorganización institucional. El Registro Nacional de Proveedores (RNP) está completamente saturado, hay una sobrecarga laboral enorme. Se requieren modificaciones para atender con más eficiencia a los proveedores que quieren ampliar su capacidad contractual.

Se refieres a proveedores ya inscritos en el RNP...

Sí y sus expedientes están atorados. Hubo un plazo extra a inicios del 2026, que ya venció, no se atendieron todas las solicitudes y otras ingresaron fuera de plazo. La rotación en el área a cargo era altísima, a nivel de directivos, subdirectores. No había continuidad en la toma de decisiones.

Como parte de la reforma vamos a crear una oficina de integridad. OECE no tiene una y su falta en este aspecto no se queda solo en el organismo: repercute a todo el sistema de abastecimiento público.

El ENFEN ya lanzó la advertencia respecto a que el fenómeno El Niño podría durar hasta la mitad del 2027. Foto: Andina.

-En la comunicación interna a los trabajadores del OECE aseguró que no se considerarán despidos, pero ¿podrían darse nuevas contrataciones, por ejemplo, para esta nueva oficina?

O reasignarse tareas... todo será producto de lo que identifique el diagnóstico y el plan de trabajo. En los primeros 45 días analizaremos a fondo los problemas que ya tenemos en el radar. Luego estableceremos una hoja de ruta al corto, mediano y largo plazo.

Lo del REGAJU, las mejoras al RNP, la capacidad sancionadora y la lucha contra la impunidad forman parte de las medidas a corto. También las brigadas contra el fenómeno El Niño (FEN).

-Si la reorganización busca mejorar la integridad del OECE, ¿qué harán para elevar también la transparencia? Tienen varios dashboards sueltos.

Lanzaremos el primer Observatorio de las Contrataciones Públicas. Permitirá justo eso: auditabilidad, trazabilidad ciudadana, pero también tener data para no tomar decisiones informales, sin sustento técnico.

-¿A eso se refería en su comunicación interna cuando decía que los trabajadores dejen de decidir en base “a lo que cada uno siente o piensa”?

Así es. Proceder en base a la información, por ejemplo, para atender las demandas por el FEN, como son fortalecer la contratación de motobombas o medicinas contra el dengue. Ya estamos coordinando con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senhami) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para que el observatorio esté articulado con sus plataformas.

¿Cuándo se lanzará el observatorio?

Esperamos que un primer tramo esté listo para fines de este año. Ya tenemos algunos productos importantes, por ejemplo, todo lo que involucra contrataciones menores a 8 Unidades Tributarias Impositivas (UIT) (S/ 44,000 al valor 2026), esas que normalmente son puntos ciegos. Ya tenemos un aplicativo que permite ver quién contrata, dónde y con qué recurrencia.

¿Es interno o público?

Está a disposición pública y pronto lo presentaremos con datos adicionales. El reto del observatorio es integrar los dashboards que mencionaste.

Reorganización alineada con comisión presidencial

Previo a declarar esta entidad en reorganización, el Gobierno también creó comisiones presidenciales, una de ellas para reformar la inversión pública. ¿Cómo dialogará esta labor con la del OECE?

Al respecto, Gaviño recordó que el plazo de la comisión, que lidera Milton Von Hesse, trasciende a la de la reorganización. Aparte, recalcó que su trabajo es independiente a la del OECE, pero que pueden complementarse.

El énfasis debería estar en buscar mejoras significativas de la gestión de la inversión en infraestructura, más allá de la modalidad, remarcó Gaviño. (Foto: MTC).

“Estamos totalmente dispuestos a contribuir con la comisión. Afortunadamente la reorganización, si bien se anunció el domingo, empezó [formalmente] desde agosto. Tenemos ya productos que pueden sumar”, planteó.

La presidenta ejecutiva del OECE no dudó en que habrá oportunidad de dialogar con más detalle con la comisión, ya que, si bien sus mandatos son distintos, los incluye directamente.

Entre los puntos a discutir, destacó el funcionamiento del Invierte.pe, cuyo nombre real es Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que brindan los parámetros para el diseño, seguimiento y mejoras durante la ejecución de la obra pública.