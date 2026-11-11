El MEF busca con el nuevo enfoque darle un proceso de uso al presupuesto mucho más ordenado que en la actualidad. (Imagen: Andina).
El MEF busca con el nuevo enfoque darle un proceso de uso al presupuesto mucho más ordenado que en la actualidad. (Imagen: Andina).
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Redacción Gestión
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Como parte de la estrategia del Perú para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció el impulso de un nuevo orden para las decisiones de gasto público.

Bajo este enfoque, que forma parte de las recomendaciones de la OCDE, primero se establece un límite máximo de gasto para el sector público. Luego, se calcula los recursos necesarios para dar continuidad a los servicios y proyectos en marcha, y, finalmente, se identifica si existe espacio fiscal para atender nuevas prioridades de gasto. Así, las decisiones de asignación se toman dentro de un marco compatible con los objetivos fiscales.

Con ello, se busca mejorar la previsibilidad del presupuesto, gestionar las presiones de gasto y planificar las inversiones públicas, favoreciendo la culminación de proyectos y la prestación de mejores servicios para la ciudadanía.

Desde 2024, el MEF recibe asistencia técnica de la Cooperación Económica de Suiza mediante el Programa de Mejoramiento Continuo de las Finanzas Públicas – Fase 3 (PMC3), implementado por Helvetas Perú y Fiscus.

Como resultado de este trabajo, se elaboró una hoja de ruta para implementar el enfoque top down, liderada por el Viceministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Presupuesto Público.

La actividad contó con la participación de representantes del sector público, especialistas y organismos internacionales, así como del embajador de Suiza en el Perú, Eric Mayoraz, y de la alta representante del Perú para el proceso de adhesión a la OCDE, Ana María Sánchez.

Como resultado de este trabajo, se elaboró una hoja de ruta para implementar el enfoque top down, liderada por el viceministro de Hacienda, Erick Lahura, a través de la Dirección General de Presupuesto Público. Foto: MEF.
Como resultado de este trabajo, se elaboró una hoja de ruta para implementar el enfoque top down, liderada por el viceministro de Hacienda, Erick Lahura, a través de la Dirección General de Presupuesto Público. Foto: MEF.

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