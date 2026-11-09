MEF anuncia reformas laboral y tributaria para 2027 | Foto: Mef
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que durante el verano de 2027 presentará al Congreso de la República dos proyectos de ley de reforma laboral y tributaria, con el objetivo de reducir las barreras que dificultan la formalización de las microempresas en el Perú.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, explicó que ambas iniciativas se trabajarán de manera articulada y forman parte de la agenda de reformas estructurales que prepara el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

“Es un combo laboral tributario para enfrentar la informalidad en la microempresa”, señaló el titular del MEF, quien precisó que las propuestas requieren modificaciones legales y, por ello, deberán ser debatidas en el Congreso.

Reforma laboral 2027: cambios que prepara el MEF | Foto: referencial
Reforma laboral 2027: cambios que prepara el MEF | Foto: referencial

¿Qué cambios contempla la reforma laboral?

En materia laboral, Cuba adelantó que la propuesta tomará como referencia el régimen vigente para las microempresas y buscará perfeccionar la regulación de los aportes a salud y pensiones, considerando las características de los trabajadores que perciben menores ingresos.

Asimismo, indicó que se contempla mantener derechos laborales como las vacaciones y los aguinaldos, mientras se busca reducir los costos que actualmente pueden convertirse en obstáculos para acceder al empleo formal.

Reforma tributaria sin cambios en las tasas del IGV y del Impuesto a la Renta

Respecto a la reforma tributaria, el ministro explicó que estará orientada a mejorar la administración de la recaudación y ampliar la base de contribuyentes, sin modificar las tasas del Impuesto General a las Ventas (IGV) ni del Impuesto a la Renta.

La meta del MEF es incrementar la recaudación tributaria en un punto porcentual del producto bruto interno (PBI) durante 2027, mediante una mejor gestión y un mayor cumplimiento de las obligaciones tributarias.

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