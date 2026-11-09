De acuerdo con el titular de ProInversión, el objetivo es que Perú crezca más en 2027 de lo que podría hacerlo este año. Foto: Contraloría
De acuerdo con el titular de ProInversión, el objetivo es que Perú crezca más en 2027 de lo que podría hacerlo este año. Foto: Contraloría
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Alessandro Azurín
Alessandro Azurín

El Gobierno de Keiko Fujimori busca redoblar su apuesta por los proyectos de infraestructura con participación privada, “aprovechando” la oportunidad que representa la reconstrucción tras el impacto del fenómeno de El Niño (FEN).

Así lo señaló Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión, durante su exposición en el Foro “Panorama Económico, Promoción de la Inversión y Reconstrucción Post Fenómeno El Niño”, organizado por El Comercio y América Multimedia, con apoyo de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

El funcionario precisó las metas específicas de adjudicación por modalidad, así como los proyectos que sostendrán la inversión privada el proximo año. Aquí los detalles.

Meta “alcanzable”

Del Carpio recordó que la inversión privada creció más de 15% durante el primer semestre del 2026, como destacó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). A partir de ese dato, aclaró la visión del Gobierno de Keiko Fujimori para el futuro.

De acuerdo con el titular de ProInversión el objetivo es que Perú crezca más en 2027 de lo que podría hacerlo este año. Para ello, será clave la estabilidad y confianza política en el Poder Ejecutivo, un factor que consideró que este Gobierno está demostrando hasta ahora.

Así las cosas, manifestó que la meta es adjudicar más de US$ 10 mil millones por año en lo que resta del quinquenio. Dicho monto incluye tres modalidades de inversión: las Asociaciones Público-Privadas (APP), Obras Por Impuestos (OxI) y Proyectos en Activos (PA).

“Es una meta alcanzable con un Gobierno como este, que tiene una ruta clara […] El 28 de julio la presidenta dijo que reactivaría el trabajo, la inversión y la empresa. En ProInversión estamos comprometidos con reactivar el motor de la inversión”, sostuvo.

Respecto a la cartera oficial, recordó que hay 87 proyectos y ocho adendas por más de US$ 40 mil millones que beneficiarían a 24 regiones del Perú.

Dicho monto incluye tres modalidades de inversión: las Asociaciones Público-Privadas (APP), Obras Por Impuestos (OxI) y Proyectos en Activos (PA). Foto: ProInversión.
Dicho monto incluye tres modalidades de inversión: las Asociaciones Público-Privadas (APP), Obras Por Impuestos (OxI) y Proyectos en Activos (PA). Foto: ProInversión.

Proyectos que sostendrán la inversión en 2027

Según Del Carpio, durante 2027 habrá hasta S/ 17,837 millones en APP y OxI que estarán en ejecución aportando a sostener el impulso de la inversión privada en tasas altas.

“A ello se sumarán los S/ 18,000 millones adicionales del presupuesto 2027 y a los nuevos saldos de Obras por Impuestos, anunciados por el ministro [de Economía y Finanzas, Elmer] Cuba, para terminar obras paralizadas, como parte de sus medidas fiscales”, aclaró.

¿Qué proyectos sostendrán esa inversión? El presidente ejecutivo de ProInversión destacó algunos, como el Anillo Vial Periférico, que iniciaría obras en 2027, tras culminar la etapa de liberación de predios e interferencias. Igual pasará con la el puerto de Marcona, el “Tren Macho” y la Longitudinal de Los Andes.

A ese grupo se sumarán las más de 1,000 OxI adjudicadas en lo que va del 2026, que también entrarían en ejecución el próximo año.

Dentro de las adjudicaciones proyectadas, el funcionario mencionó que se proyecta cerrar las concesiones para Chinecas, Chavimochic III y la operación de Olmos. Entre los objetivos también está el Tercer Grupo de Aeropuertos, que incluye al Aeropuerto de Chinchero.

Esperan apoyo privado en “OxI Exprés”

Del Carpio también se pronunció sobre el funcionamiento del mecanismo “OxI Exprés”, que se lanzó en septiembre para adjudicar proyectos en distritos en riesgo que serán golpeados por el FEN.

Consultado por sus adjudicaciones a la fecha, como contó Gestión, el presidente ejecutivo de ProInversión, reconoció que aún avanza a ritmo moderado, pero esperan tome agilidad en los próximos meses.

Vale recordar que “OxI Exprés” acorta el proceso de adjudicación de estos proyectos a 24 días, con 15 de ellos destinados a la contratación.

SOBRE EL AUTOR

Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro y Conductor de "En Clave Económica" en Gestión Mundo (YouTube). Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en desarrollo de proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad.

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