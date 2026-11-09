La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) la reconstrucción de viviendas afectadas por El Niño se requerirían alrededor de S/ 1,700 millones, cifra similar que se requiere para mantener la colocación de viviendas sociales. (Foto: GEC)
La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) la reconstrucción de viviendas afectadas por El Niño se requerirían alrededor de S/ 1,700 millones, cifra similar que se requiere para mantener la colocación de viviendas sociales. (Foto: GEC)
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Guadalupe Gamboa
Guadalupe Gamboa

La construcción en Perú está en su mejor nivel: entre enero y septiembre, habría crecido 10.3%, según data de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). Si cierra el 2026 con un resultado similar, sería su cifra en 14 años (excluye el rebote tras la pandemia).

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