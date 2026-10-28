El programa Techo Propio podría dejar de tener nuevas colocaciones en 2027 si no se incrementan los recursos destinados a subsidios habitacionales, advirtió la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

“Lo que prácticamente desaparecería en adelante sería Techo Propio. Ya no habría más venta o construcción bajo este programa si no hay subsidios”, dijo Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco, durante la reciente presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC).

Esta alerta se da luego de identificar que el Gobierno peruano ha contemplado un presupuesto de poco más de S/ 500 millones para los subsidios de vivienda del próximo año, menos de la mitad de los S/ 1,200 millones asignados en 2026.

La preocupación del gremio está relacionada con el peso que tiene el subsidio en el acceso a una vivienda nueva. Valdivia explicó que este puede cubrir más de la mitad de lo que cuesta el inmueble. “En vivienda nueva, el subsidio puede cubrir hasta el 60% del valor de la vivienda. Si ese valor no existe, no va a haber ventas”, sostuvo.

Por ello, si no se modifica el presupuesto previsto para 2027, Capeco estima que las nuevas colocaciones de Techo Propio se reducirían hasta casi desaparecer, con lo que se quedaría solo hasta el nivel alcanzado hasta septiembre.

Actualmente los S/ 1,200 millones en subsidios que se asignaron, añadió, han resultado insuficientes para cubrir la demanda proyectada y ya se agotaron los recursos antes del cierre del año.

Hasta septiembre, las colocaciones del crédito Techo Propio crecieron 82.8% en los últimos 12 meses. Pese al avance, Capeco señala que el desembolso del Bono Familiar Habitacional podría disminuir 24.6% al cierre de 2026.

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La mayoría requiere subsidio para tener vivienda

El gremio resaltó que la necesidad de subsidios es mucho mayor. De hecho, se estima que ocho de cada diez personas que demandan una vivienda en el país requieren algún nivel de subsidio para poder acceder a ella.

Teniendo en cuenta que el subsidio permite cubrir la diferencia entre el costo de una vivienda adecuada y la capacidad de pago de las familias, Capeco considera que reducir estos recursos alejaría al país de su objetivo de aumentar la producción formal de viviendas.

¡Es oficial! Familias de bajos ingresos podrán acceder a una vivienda social de segundo uso a través de Techo Propio. (Fuente: MVCS)

De acuerdo con la exposición de Valdivia, se requiere pasar de unas 60,000 a 250,000 viviendas formales al año, pero para alcanzar esa meta se necesita multiplicar por cinco los S/ 1,500 millones que se asignaron a subsidios en 2025.

“Hay que facilitar el desarrollo de una oferta, pero hacer asequible la vivienda exige el apoyo del Estado. Sin subsidio, no vamos a llegar a 250,000 viviendas y esto es algo que aparentemente no está siendo visto por quienes hacen política”, afirmó.

Estos recursos destinados a subsidios de vivienda, indicaron, permiten recuperar parte de la inversión a través de impuestos y menores gastos del Estado en servicios.

Adicional a ello, Valdivia señaló que se necesita que el presupuesto de 2027 contemple al menos S/ 1,500 millones para reconstruir las viviendas que queden afectadas por el fenómeno de El Niño.