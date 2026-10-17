Bancos han relajado condiciones de las hipotecas, en particular, para ciertos clientes. (Foto: iStock)
Bancos han relajado condiciones de las hipotecas, en particular, para ciertos clientes. (Foto: iStock)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Todo parece indicar que los bienes raíces o inmuebles han crecido como alternativa de inversión en Lima, y los bancos están ofreciendo cada vez mejores condiciones, ¿qué tan dispuestos están en otorgar un crédito hipotecario para ese fin?

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