Según reveló el BCP, la cuota inicial para financiar una vivienda con fines de alquilarla puede llegar en ciertos casos, particularmente para los clientes afluentes o de altos ingresos, al 5% (aunque lo usual es 10%).

“Hay una flexibilidad (en el financiamiento que otorga un banco para adquirir una vivienda con fines de inversión) con base en la clasificación del cliente, ese es un factor determinante”, afirmó Víctor Saldaña, CEO de Inmobiliaria Saldaña.

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El ejecutivo precisó que la evaluación del deudor es integral, analizando la cantidad de tarjetas que están a su nombre, si la persona posee un crédito vehicular, entre otros.

Los inmuebles han crecido como alternativa de inversión en Lima. (Foto: GEC)

Según esa información, el banco calcula la cantidad de dinero que puede prestar a la persona en virtud del crédito hipotecario solicitado.

“De acuerdo a la capacidad de pago (del cliente) y también considerando el valor del departamento, es decir, el valor de la inversión, es que la entidad financiera va a poder estimar cuál es la cuota que le corresponderá”, sostuvo el ejecutivo.

En ese sentido, cuando alguien va a comprar un inmueble a modo de inversión, un punto relevante es que muy probablemente ya posee una vivienda propia. Ello permite que la cuota inicial exigida “se aminore”, situándose incluso por debajo del 10%, comentó Saldaña.

“Eso depende estrictamente de la calificación que el banco o la entidad financiera haga del comprador (de la vivienda)”, refirió.

“Como el perfil del comprador para inversión es alto, es probable que la cuota inicial sea baja”, añadió.

Quienes buscan un inmueble para alquilar muy probablemente ya cuentan con una vivienda propia. Foto: Andina/ Referencial.

Por su parte, el BCP refirió que trabaja en asociación con otras empresas para asesorar al cliente y se le pueda indicar qué porcentaje de cuota inicial necesita cancelar para que la propiedad termine de pagarse con los ingresos provenientes de las rentas futuras cobradas a los inquilinos.