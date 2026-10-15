Javier Bernuy, gerente del área del negocio hipotecario e inmobiliario del BCP, explicó que en algunos casos quienes financian la compra de un inmueble con fines de inversión le dicen al banco: “yo quiero poner la cantidad de inicial suficiente como para que el ingreso derivado del alquiler (que recibe al arrendar la vivienda que adquiere mediante el crédito hipotecario) pague en su totalidad la cuota (de esa hipoteca)”.

Entonces se puede realizar ese cálculo y determinar, por ejemplo, si el cliente debe cancelar el 20%, 30% o menos de inicial. De ese modo, luego la propiedad del cliente del banco se termina de pagar con las rentas cobradas al inquilino.

El ejecutivo detalló, además, que el ticket promedio de los créditos para financiar viviendas con fines de inversión es de entre US$ 80,000 y US$ 120,000.

El BCP se ha asociado con dos empresas que gestionan departamentos. Si el cliente firma un contrato con cualquiera de estas, eso ofrece “mayor certeza (al banco) sobre el ingreso futuro que va a venir de esa propiedad (bajo hipoteca)”, explicó Bernuy.

Javier Bernuy, gerente de área del negocio hipotecario e inmobiliario del BCP.

Riesgo

“Eso ayuda a que las personas califiquen y se puedan mejorar ciertas condiciones (del financiamiento)”, aseveró.

“La persona, en lugar de primero tocarle la puerta al banco para, luego de la entrega del departamento, buscar a una empresa que administre (el alquiler), puede hacerlo todo en el mismo lugar (el banco), en un solo momento”, expresó.

“Eso al banco le reduce el riesgo y al cliente que compra la propiedad le simplifica los trámites”, añadió.

El gerente del BCP precisó que esa entidad orienta las hipotecas para viviendas con objetivo de inversión hacia el segmento afluente.

Segmento

Quienes apuestan por este negocio suelen pertenecer al segmento afluente, es decir, se trata de personas con altos ingresos y patrimonio significativo, por lo que su nivel de riesgo, desde el punto de vista de una entidad financiera, es bajo.

“Como se trata de un segmento afluente, ellos pueden dar una menor cuota inicial (de un crédito hipotecario). No siempre lo hacen, pero (en el banco) tenemos personas que podrían dar hasta el 5% de inicial”, manifestó a Gestión Bernuy.

“El que compra (una vivienda) para invertir típicamente da el 10% de inicial en el segmento afluente, es lo más común. Y algunos (pagan) 5% incluso”, acotó.

El 5% de cuota inicial significa que el banco financiará el 95% del valor de la vivienda.

El ejecutivo del BCP refirió que, por el menor nivel de riesgo de estos clientes, estos también pueden acceder a una tasa de interés un poco más baja que el promedio del mercado.

Actualmente, la tasa de interés promedio de los créditos hipotecarios en el sistema bancario está en 7.62% anual, según la SBS.

Quienes apuestan por el negocio inmobiliario suelen pertenecer al segmento afluente. (Foto: GEC)

Calificación

Víctor Saldaña, CEO de Inmobiliaria Saldaña, explicó que cuando una persona compra un inmueble para invertir “indudablemente” cuenta con casa propia y mayor liquidez. Por lo tanto, la cuota inicial del crédito hipotecario solicitado puede ser menor, “(puede) que no sea 20%, 15% o 10%, sino un poco menos”, comentó.

“Eso (la cuota inicial exigida) es estrictamente por la calificación que haga el banco o la entidad financiera (sobre el riesgo crediticio del cliente)”, afirmó al precisar que en el análisis que efectúe la institución financiera entrarán a tallar variables como la situación del deudor en las centrales de riesgo, las tarjetas de crédito que mantiene, si posee un préstamo vehicular, entre otros.