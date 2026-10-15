Se reduce la inicial de hipotecas desde 10% o 20% del valor del inmueble. (Foto: GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Cada vez más peruanos identifican en los bienes raíces, o inmuebles, una oportunidad para invertir y generar un ingreso recurrente, ¿qué hay detrás?

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