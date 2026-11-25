Las bolsas, metales y monedas, como el sol, retrocedieron bruscamente a medida que los inversionistas buscaban desprenderse de los activos considerados riesgosos.

En realidad, retomaron la tendencia descendente que muestran desde inicios de octubre, cuando algunos de estos activos alcanzaron un pico histórico, entre estos los índices S&P 500 y el tecnológico Nasdaq.

Este último atraviesa por un torbellino en medio de la desconfianza de los inversionistas por los cientos de miles de millones de dólares que las grandes empresas de IA destinan para el desarrollo de centros de centros de datos y servidores, gasto de capital cuya rentabilidad a futuro no está asegurada.

Esas dudas en torno a que las inversiones en IA otorguen réditos a las gigantes tecnológicas y a los que apuestan por sus acciones, se acentuaron por las previsiones de que, con los demócratas al mando del Capitolio desde el 2027, esas firmas enfrentarán trabas regulatorias en EE.UU. Pero también porque las presiones inflacionarias enfilarían a la Fed (Reserva Federal de ese país) a subir su tasa de interés en mayor cuantía de lo que hasta octubre se esperaba, lo que elevará el costo del crédito para empresas, incluidas las líderes de IA, ajuste que hace más difícil o lento que estas recuperen las fuertes inversiones que ejecutan.

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Jensen Huang, restituido CEO de Nvidia. Foto:Paul Morris/Bloomberg

Senda

Con estas limitantes, los bancos de inversión anticipan que las inversiones de la inteligencia artificial se desacelerarán o frenarán, lo que repercute directamente en la cotización del cobre –intensivamente usado en centros de datos– que, tras tocar un récord de US$ 6.8 la libra a inicios de septiembre, se sumió en una senda descendente que lo ha llevado a caer 21.5% hasta US$ 5.34 ayer. Así, el metal clave para el Perú, oficialmente, ha entrado en fase “correctiva”.

En la tendencia bajista del cobre incide también el alza de la tasa de interés en EE.UU., que al fortalecer al dólar global –en los últimos tres meses saltó 4.95%– encarece el metal para los compradores, lo que debilita su demanda y, por consiguiente, su precio.

Y si bien las exportaciones chinas bullen, no sucede lo mismo con su demanda interna, en indicadores como ventas minoristas que apenas crecieron 1% en septiembre. Ello también complota contra el cobre.

Auge

Perú ha vivido un auge de los metales desde fines del 2023, que ha llevado sus términos de intercambio –diferencia entre el precio de sus exportaciones e importaciones– a máximos en 50 años, y cuyo efecto principal es un abundante ingreso de divisas al país, traducido en retrocesos del dólar frente al sol en el 2024 y 2025.

Pero hoy, conforme el cobre profundiza su caída, el dólar recupera posiciones en el Perú. Ayer la divisa trepó hasta S/ 3.484, en su máximo precio en más de seis meses (desde el 5 de mayo).

La subida del dólar obedece casi totalmente al desplome del cobre desde septiembre, que se traduce en una menor balanza comercial para el Perú y en menor ingreso de divisas al mercado local, afirma el vicepresidente de estrategia y gestión de portafolios de Rimac Seguros, Javier Gamboa. “Los agentes del mercado reprecian (actualizan precios) esos movimientos y lo incorporan al tipo de cambio”, sostiene.

Temor

El metal rojo cae principalmente por el temor sobre la IA, a que las grandes inversiones en centros de datos, que se daban por sentado y son una de las mayores fuentes de demanda del cobre, se afecten, señala.

“Eso está generando mucho ruido y hay un sentimiento de risk off (aversión al riesgo) en todo el mercado que ha afectado a la renta variable y a las monedas como la de Chile, y no solo al Perú”, expresa Gamboa.

Además, los inversionistas incluso empiezan a prever un alza de hasta 50 puntos básicos en diciembre en la tasa de la Fed, con una postura monetaria más restrictiva y agresiva que impulsa al dólar contra las principales monedas, añade.

El metal rojo cae principalmente por el temor sobre la IA. Fotógrafo: Graham Hughes/Bloomberg

Tasa

En perspectiva, no obstante, indica que, al margen de los cuestionamientos sobre el capex (inversión de capital) adicional de la IA, esta se plasma en demanda natural por el cobre. Por ello, estima que, a priori, el dólar no debería rebasar los S/ 3.50, y que el resto del año fluctuará entre S/ 3.40 y S/ 3.50, incluso más cerca de la parte baja de ese rango si el cobre se estabiliza.

Pero, si el metal ahonda su caída, la IA se agrava y la Fed hace un ‘jumbo hike’ (alza de su tasa de 4% a 4.5%) el mes venidero, el dólar puede superar los S/ 3.50, aun si el BCR interviene en el mercado cambiario, avizora Gamboa.

Tendencia estructural

Cuando el dólar “rompe” el S/ 3.45, el BCR normalmente comienza a intervenir para evitar mayor subida, señala Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital.

A nivel global se observa un fortalecimiento del billete verde, mientras que en el Perú se añade una caída del precio del cobre, refiere. Sin embargo, la tendencia estructural es a una apreciación del sol, por términos de intercambio que se mantienen altos frente al 2025, sostiene. “Es más probable que el dólar disminuya a que siga subiendo”, opinó al estimar que el tipo de cambio cerraría el año “acercándose a S/ 3.45 o más abajo”.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.