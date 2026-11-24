El martes 24 de noviembre, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, mientras mercados esperan una moderación de las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.471. Cabe mencionar que el lunes cerró la jornada S/ 3.458 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 2.79% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.457 y se vende a S/ 3.537, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.440 a la compra y S/ 3.470 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar estadounidense registra una ligero aumento este martes, aunque se mantiene cerca de sus niveles más altos de los últimos 19 meses frente a las principales monedas internacionales.

Este comportamiento responde, principalmente, a una moderación de las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Los inversionistas han reducido sus apuestas sobre un posible incremento más agresivo de las tasas de interés en diciembre, lo que ha limitado el impulso de la moneda estadounidense.