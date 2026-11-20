El viernes 20 de noviembre, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero descenso, en medio de expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantenga una política monetaria restrictiva ante las persistentes presiones inflacionarias.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.446. Cabe mencionar que el jueves cerró la jornada S/ 3.451 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 2.59% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.447 y se vende a S/ 3.527, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.420 a la compra y S/ 3.450 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar estadounidense mantiene una tendencia de fortaleza en los mercados internacionales este viernes 20 de noviembre, ubicándose cerca de sus niveles más altos desde abril de 2025.

Este comportamiento responde, principalmente, a las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantenga una política monetaria restrictiva ante las persistentes presiones inflacionarias.

A este escenario se suma la incertidumbre en los mercados financieros por las dudas sobre las elevadas valoraciones de las empresas vinculadas con la inteligencia artificial.

La caída de las acciones tecnológicas y el menor apetito de los inversionistas por activos de riesgo han impulsado la demanda de monedas consideradas refugio, entre ellas el dólar. Asimismo, los comentarios de representantes de la Fed sobre la posibilidad de nuevos incrementos de las tasas de interés han reforzado las expectativas de un mayor atractivo de los activos estadounidenses.