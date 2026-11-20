La decisión de Entel de vender el 100% de sus operaciones en Perú a la multinacional Millicom (dueña de la marca Tigo) responde a una evaluación estratégica sobre las oportunidades de crecimiento y generación de valor en ese mercado. Así lo explicó el CEO de la compañía, Antonio Büchi, quien sostuvo que, pese al buen desempeño de su filial peruana, resultaba complejo seguir creando valor frente a la oportunidad económica que ofrecía la transacción.

Durante el Investor Day de la empresa, el ejecutivo señaló que el mercado peruano presenta un entorno altamente competitivo y desafíos respecto a su evolución futura, factores que llevaron a la compañía a evaluar sus próximos pasos tras más de 12 años de presencia en el país.

“ ¿Hay espacio para crear más valor dentro de este mercado? Y la verdad es que, en nuestra opinión, y esa es la razón de la operación (venta de la filial peruana), no es fácil hoy en día, dado donde ya estamos, seguir generando más valor para nuestros accionistas versus esta oportunidad que se nos presentó de una salida inorgánica completa de Perú ”, manifestó Büchi.

En esa línea, destacó que Entel Perú atraviesa un buen momento operativo y financiero. Actualmente, la compañía ocupa el tercer lugar en el mercado y ha registrado un crecimiento sostenido en Ebitda. Según detalló, la filial ha alcanzado un margen Ebitda de 27%, luego de que anteriormente la empresa proyectara llegar a niveles cercanos al 30%.

“Nos hubiera gustado estar más cerca del primer operador, pero lo positivo es que, a pesar de no haber ocurrido eso, sí hemos sostenidamente crecido en Ebitda. Por lo tanto, operacional, comercial y financieramente, la compañía está muy sana y en un muy buen momento”, afirmó.

Paralelamente, Büchi explicó que la decisión de vender no responde a un deterioro del negocio, sino a la posibilidad de concretar una salida en condiciones favorables. “Uno puede salir de un mercado cuando está mal y, por lo tanto, lo único que quiere es arrancar, o al revés, salir del mercado cuando uno cree que ya ha llegado a un muy buen momento y está muy bien parado”, sostuvo.

La transacción valorizada en US$ 1,714 millones marca la salida de la compañía chilena del mercado peruano, donde operó durante más de 12 años. Foto: Entel

Venta a Millicom: una operación valorizada en US$ 1,714 millones

El acuerdo con Millicom contempla la venta del 100% de las acciones de Entel Perú y Americatel Perú, en una transacción valorizada en US$ 1,714 millones en términos de valor empresa.

De acuerdo con Büchi, el precio ofrecido representa un múltiplo atractivo , superior al que resulta de la valorización de Entel como grupo mediante su flujo de caja descontado (DCF), así como al valor implícito de su operación peruana.

La operación también contempla un impacto financiero relevante para los accionistas. La salida del mercado peruano permitirá a Entel concretar un evento de liquidez, asociado al dividendo de US$ 2,100 por acción anunciado junto con la venta.

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Otro de los objetivos de la desinversión será fortalecer la posición financiera y competitiva de Entel en Chile. En detalle, el directivo indicó que los recursos obtenidos permitirán reducir el apalancamiento de la compañía y disponer de mayor capacidad para invertir en sus negocios prioritarios .

“Creemos que esta desinversión nos va a permitir desapalancarnos, que es bueno para la compañía, y, por otro lado, nos va a dar recursos y capacidad de foco para profundizar nuestro liderazgo y seguir tomando las áreas donde creemos que hay que crecer”, señaló.