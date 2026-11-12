La operadora chilena Entel inició los primeros pasos para evaluar la venta de su negocio en Perú, en un proceso que podría atraer el interés de operadores internacionales e inversionistas que buscan ingresar al mercado local de telecomunicaciones. Según informó el diario Financiero de Chile, la compañía contrató a un banco de inversión para identificar potenciales compradores y explorar alternativas para desprenderse de su filial.

La estrategia contempla acercamientos con empresas del sector de telecomunicaciones e inversionistas interesados en adquirir el negocio, así como con grupos que evalúen ingresar al mercado peruano. Entel es controlada por Almendral, holding que concentra el 54.86% de su propiedad.

La operación peruana representa un activo relevante para la industria local. Desde su ingreso al país en 2013, tras adquirir los activos de Nextel, la compañía ha consolidado su presencia hasta posicionarse como el segundo operador del mercado móvil, con una cartera de 10.5 millones de clientes.

na eventual venta de Entel Perú podría abrir una nueva etapa en la competencia del mercado local de telecomunicaciones. Foto: Andina

¿Por qué Entel evalúa vender su negocio en Perú?

De acuerdo con el reporte de Diario Financiero, detrás de una eventual desinversión existirían razones financieras y estratégicas.

Una de las hipótesis apunta a que Entel buscaría obtener liquidez para financiar la adquisición de activos en Chile y reforzar su presencia en el negocio de fibra óptica para el hogar.

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Otra posibilidad estaría vinculada al grupo Matte, propietario del 32.59% de Almendral, que necesitaría recursos para financiar inversiones en CMPC, uno de los principales conglomerados forestales y papeleros de Chile. En ese escenario, el retiro de dividendos sería una de las alternativas para obtener financiamiento.

Por ahora, estas explicaciones forman parte de las hipótesis sobre los motivos de la operación y no constituyen una confirmación oficial de la compañía.

Millicom, grupo de telecomunicaciones que opera bajo la marca Tigo, aparece entre los potenciales interesados en adquirir Entel Perú y entrar al mercado local. Foto: La Tercera

Millicom aparece entre los posibles compradores de Entel Perú

Entre los nombres que han trascendido como potenciales interesados figura Millicom, grupo de telecomunicaciones con sede en Luxemburgo que opera bajo la marca Tigo.

Según la información difundida en el mercado, existirían acercamientos con la compañía, cuyo principal accionista es el empresario francés Xavier Niel, fundador de Iliad, quien controla cerca del 46% de Millicom a través de Atlas Investissement.

Un eventual ingreso mediante la compra de Entel le permitiría a Millicom ingresar al mercado peruano, donde todavía no cuenta con operaciones y encontraría una plataforma con 10.5 millones de clientes.

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El posible interés también coincide con la estrategia de expansión regional que desarrolla el grupo mediante la adquisición de activos de Telefónica en Latinoamérica.

En 2025, Millicom adquirió las operaciones de Movistar en Uruguay, por US$440 millones, y Ecuador, por US$380 millones. Posteriormente, en febrero de 2026, acordó junto con el holding NNJ la compra de la operación chilena de Telefónica, en una transacción valorizada en aproximadamente US$1.215 millones.

Su expansión también llegó a Colombia, donde en abril cerró la compra de Cotel a Telefónica y al Estado colombiano. Con esta operación incorporó 8.3 millones de clientes móviles, de los cuales 5,5 millones corresponden al segmento pospago.

El interés de Millicom por ampliar su presencia en la región también ha incluido al mercado peruano. Durante una reciente conferencia con accionistas, su director financiero, Bart Vanhaeren, mencionó a Perú y Venezuela como oportunidades dentro de su estrategia de expansión.

Sin embargo, el ejecutivo descartó un eventual ingreso a Venezuela debido a las restricciones cambiarias y los controles de capitales. Asimismo, señaló que Brasil y México no figuran entre las principales prioridades de crecimiento de la compañía.

En ese contexto, Perú podría convertirse en una alternativa para fortalecer la presencia regional de Millicom. La adquisición de Entel le permitiría ingresar directamente a un mercado donde ya existe una operación consolidada, con una importante cartera de clientes y una posición relevante en el negocio móvil.