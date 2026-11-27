Urubamba, Cusco.- Antonio Cusato, economista del Banco Mundial para Perú, conversó con Gestión, en el marco de CADE Ejecutivos 2026. Su mirada se puso sobre el crecimiento económico y las reformas necesarias.

-Perú ha sido un líder de crecimiento regional y eso es innegable, lo llamaban la estrella de la región. Sin embargo, ha empezado a tener tasas de crecimiento más moderadas, de alrededor de 2.5% - 3%...

No diría que Perú “fue” una estrella de la región. Creo que aún es uno de los países que destaca por su solidez macroeconómica y continuo crecimiento. Por ejemplo, está la noticia de que Perú va a alcanzar o sobrepasar el PBI total de Chile el próximo año.

Nosotros creemos que el Producto Bruto Interno (PBI) cerrará este año en alrededor de 3% - 3.2%. Para el 2027, vemos una ralentización: 3%. Naturalmente, sin el fenómeno de El Niño, esperaríamos una tasa de crecimiento mucho más alta.

[...] Así, en el 2028, una vez pasado el efecto de El Niño, el Perú crecería más cerca de 4%. Por eso es difícil hablar de que Perú no es uno de los líderes en crecimiento de la región.

-¿Qué reformas estructurales o sectoriales tienen el potencial o la capacidad para devolvernos ese crecimiento de 5% o 6% que esperamos?

¿Perú necesita reformas? Definitivamente y creo que el Gobierno actual es muy consciente de esta necesidad. Como todos sabemos, han establecido cuatro equipos para establecer un grupo de reformas. El ministro [de Economía y Finanzas, Elmer Cuba] ya ha anunciado que las primeras van a comenzar a darse hacia marzo [...].

¿Esto va a ser suficiente? No, pero lo veo más como unos primeros pasos que el Gobierno va a dar en términos de reformas estructurales. Esperemos que apunte también a otras como simplificación administrativa, reducción de permisos, requisitos, sobre todo, para fomentar que el capital privado siga fluyendo.

Como dije, vemos que la economía va muy bien y las expectativas de los empresarios se mantienen bastante altas. Es verdad que, por el fenómeno de El Niño, si uno ve las respuestas a la pregunta: ¿qué pasará con la economía a tres meses? Ha habido un pequeño bajón recientemente. Pero, con una mirada más de largo plazo, relacionadas a la contratación o la inversión, [las expectativas] se mantienen en el tramo muy optimista.

"¿Perú necesita reformas? Definitivamente y creo que el Gobierno actual es muy consciente de esta necesidad", dijo Cusato. | Andina

-Para un ente como el Banco Mundial, ¿qué aún se ve que Perú es atractivo para que los inversionistas traigan sus capitales?

Sí, definitivamente. Aunque el banco no responde esa pregunta, pues es el sector privado quien trae los capitales, insisto que Perú tiene fortalezas macroeconómicas envidiables en la región y un crecimiento sólido, así que estoy seguro de que va a seguir atrayendo capitales como lo ha hecho en el pasado.

-En su reciente ponencia en CADE Ejecutivos 2026 hablaba sobre un bolsón de proyectos de inversión pública que no deja de sumarse, incluso no solo al inicio de los años, sino durante los periodos. Es más, agregó que, si Perú no sumara más proyectos, podríamos terminar los que ya tenemos en una década. En este escenario, ¿cómo podemos decir a los subnacionales cómo gestionar su cartera?

El punto no va estrictamente a los subnacionales, va a todo el Perú, incluido el Gobierno nacional. Lo que encontramos en el análisis fue, revisando toda la historia de proyectos 2008 - 2025, que aproximadamente la mitad que hoy día se mantienen activos quedaron detenidos en algún momento [...].

Entonces la pregunta básicamente es cómo racionalizar una cartera que es financieramente inviable. El 60% del PBI... se tendrían que gastar en 10 años [para cubrir la cartera actual] sin necesidad de hacer un proyecto nuevo. Además, hay una cartera de proyectos nuevos.

La racionalización de la cartera es una labor que se ha emprendido en diversos países. No es una tarea sencilla, básicamente lo que el Banco Mundial típicamente recomienda es que se establezca un mecanismo de coordinación, por ejemplo, entre el municipio y Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se evalúa el proyecto y luego se toma una decisión.

Pero no es fácil de decidir, tienes que mirar caso por caso [...]. La idea conceptual sería tener una especie de sistema presupuestario top-down.

"La racionalización de la cartera es una labor que se ha emprendido en diversos países", señaló el representante del Banco Mundial. (Foto: MTC)

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-Actualmente, el MEF está apuntando a este mecanismo top-down, es decir, ir priorizando proyectos. Entonces, ¿es un buen camino por lo que entiendo?

Ha habido mucho apoyo, por ejemplo, de la Cooperación Suiza y de otros multilaterales al MEF en este proceso durante años.

Quizás estas reformas que son más estructurales no se han podido realizar en la última década por la continua inestabilidad política, cambio de autoridades, ministros, etcétera, pero esperamos que la actual administración cumpla su periodo y efectivamente se puedan delinear estas reformas, como la que menciono.

-En Perú la informalidad es un tema que nos aqueja. ¿Qué no puede faltar en una reforma que apunte a reducir la informalidad laboral en un país?

La informalidad laboral es un monstruo que tiene muchas aristas. Lo primero, lo básico, es que debemos tener tasas de crecimiento que sean relativamente altas para no solamente generar empleos, sino que sean puestos de trabajo de calidad.

El Perú, en los últimos 10 años, pasó de un momento en que crecimos alrededor 6% a crecer 2.5%. Naturalmente esperamos que esas altas tasas de crecimiento retornen y ese sería un primer punto para jalar la demanda de trabajo.

Entre otros aspectos importantes, está hablar de la fusión de los distintos regímenes tributarios, para aliviar la carga de las empresas muy pequeñas y que se permita la formalización de esos trabajadores. Esto, sin necesidad de quitar derechos laborales [...].

Solucionar el tema de la informalidad no es de corto plazo.

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-¿Cómo se refleja esto?

En un reporte de octubre del 2025 comparamos las mejores empresas informales con las peores empresas formales. Teníamos dos hipótesis. Una era que las informales son muy productivas e incluso se parecen a las formales, por lo que en realidad están evadiendo. Esta no avanzó.

En cambio, la segunda hipótesis, y el resultado que encontramos, es que cuando hablamos de empresas informales, son de baja productividad, que no alcanza la productividad de las peores formales. Por lo tanto, no importa cuántos programas de ayuda les lances, no va a haber una solución de corto plazo para formalizar de manera rápida a la economía.

Naturalmente, las reformas que se han planteado van a ayudar a que las condiciones faciliten esta incorporación gradual de la fuerza laboral al sector formal, pero no esperemos que esto ocurra rápidamente.

-¿Cuál es la mirada del Banco Mundial del Perú para los próximos cinco años?

La mirada del Banco Mundial es muy optimista. Para el siguiente año, debido al fenómeno de El Niño, estamos esperando que la economía crezca solo 3%, pero para el 2028, nuestra proyección ya está cercana al 4%. Somos bastante optimistas.

El Perú tiene condiciones macroeconómicas envidiables. La parte macrofiscal es muy sólida. Tenemos amplio espacio fiscal para poder implementar políticas contracíclicas, como las que está haciendo este Gobierno.

Esperemos que una vez que pase la emergencia de El Niño, el Gobierno se pueda abocar a seguir impulsando estas reformas estructurales y que el sector privado sea el motor de la economía.