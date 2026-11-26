“Definitivamente habrá un impacto fuerte. El principal impacto lo empezaríamos a ver desde la quincena de diciembre, hasta febrero, conforme irán acelerando las lluvias”, indicó en entrevista con Gestión Carlos Correa, vicepresidente de banca comercial de Scotiabank.

El ejecutivo refirió que como una medida de anticipación ante El Niño, desde julio pasado el banco aprobó una línea adicional de créditos para los sectores pesca y agricultura, por US$ 150 millones.

Una vez llegue la fase de mayor intensidad por El Niño, desde la banca prevén que “las reprogramaciones de créditos van a venir al finalizar el verano”, estimó Correa, quien es uno de los asistentes al CADE 2026.

Pymes serán las más afectadas por alza de tasas de interés

En su última reunión de política monetaria de noviembre, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió elevar su tasa de interés de referencia de 4.25% a 4.50%.

Al respecto, Carlos Correa indicó que el traslado de este aumento a las tasas de los créditos es inmediato. “Y no solo a un segmento en particular, sino que es el costo del dinero que se aplica al sistema”.

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Debido a esta alza en las tasas, serán las pymes las que sufrirán un mayor impacto, refirió Correa. “Esto pues las compañías más grandes tienen más recursos y capacidad para protegerse. El alza de tasas es para todos”, anotó el ejecutivo.