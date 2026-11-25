El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, exhortó a la población que vive en zonas expuestas a inundaciones a trasladarse a los albergues habilitados ante la llegada de lluvias asociadas al fenómeno El Niño.

Durante sus declaraciones, el ministro puso como ejemplo a los habitantes de los asentamientos humanos Puerto Perú y Tomás Arizola, ubicados en ambas márgenes del río Zarumilla, en Tumbes, donde existe riesgo de desborde y aniego.

“Cada vez que el río se desborde, que es una ocurrencia altamente probable con el fenómeno El Niño, se van a inundar. Por eso hemos previsto los albergues para que la población se pueda refugiar ahí”, señaló Belaunde.

LEA TAMBIÉN: Ministros Belaunde y Astudillo fueron denunciados constitucionalmente por designaciones cuestionadas

El titular de Defensa indicó que durante la primera lluvia intensa registrada en la zona parte de la población se mostró renuente a evacuar y esperó hasta que el nivel del agua alcanzara una mayor altura. Por ello, insistió en que los vecinos deben abandonar las áreas de riesgo cuando así lo soliciten el Ejército, Defensa Civil o las autoridades locales.

Respuesta ante emergencias

Belaunde sostuvo que las Fuerzas Armadas vienen preparando una respuesta rápida frente a eventuales emergencias, especialmente debido a que cuentan con personal de tropa acuartelado que puede movilizarse en cualquier momento.

“Si la lluvia ocurre a las dos, tres o cuatro de la mañana, nosotros podemos salir y enfrentarlas rápidamente”, afirmó.

En ese contexto, el ministro cuestionó la falta de participación de algunas autoridades regionales y municipales en las recientes emergencias registradas en Tumbes. Señaló que el jueves pasado la región soportó lluvias intensas durante la noche y madrugada y que, durante ese periodo, la respuesta estuvo a cargo principalmente de personal del Ejército y de la Infantería de Marina.

Rafael Belaunde, ministro de Defensa, pidió a la población de zonas inundables evacuar hacia los albergues cuando las autoridades lo indiquen. Foto: Congreso.

“El jueves pasado Tumbes ha soportado intensas lluvias durante la noche y madrugada y en ese lapso la única fuerza de respuesta de las lluvias fueron personal del Ejército y de infantería de marina. No apareció ni la región ni la municipalidad provincial”, manifestó.

El ministro indicó que el Gobierno Regional de Tumbes se comprometió a entregar al Ejército 20 motobombas que actualmente permanecen almacenadas y sin utilizarse. La propuesta es que estos equipos sean trasladados a los cuarteles para que puedan ser movilizados de manera inmediata cuando se presente una emergencia.

“Cuando las transfieran nosotros las podemos tener en el cuartel, porque las tropas están cuarteladas y pueden salir a controlar la situación en cualquier hora del día”, sostuvo.

Belaunde también mencionó problemas similares en Zarumilla, donde, según explicó, el acceso a las motobombas no era inmediato debido a que la persona que tenía la llave de los equipos residía en Tumbes y no en el propio distrito.

Por ello, pidió a los gobiernos regionales y locales entregar en custodia al Ejército las maquinarias y equipos disponibles para la atención de emergencias. El objetivo, explicó, es mantenerlos en los cuarteles y reducir el tiempo de respuesta ante inundaciones.

“Las Fuerzas Armadas tienen capacidades, motobombas, equipos, pero su capacidad es limitada en el sentido de que también están los gobiernos regionales y locales”, señaló.

Despliegue de maquinaria

El ministro informó además que se mantiene el traslado de batallones de ingeniería hacia las zonas con mayor probabilidad de afectación por las lluvias. Precisó que unidades provenientes de Amazonas y de otras partes del país ya están siendo desplazadas para reforzar las labores de prevención y respuesta.

“Esa tarea de seguir desplegando maquinaria y batallones de ingeniería sigue”, afirmó.

Como parte de este despliegue, Belaunde adelantó que se realizarán nuevas adquisiciones de maquinaria con el objetivo de fortalecer las capacidades de los batallones de ingeniería del Ejército y mejorar su capacidad de intervención ante inundaciones y otros eventos asociados a las lluvias.

LEA TAMBIÉN: Ministerio de Justicia delega a Defensa la construcción de cárceles

Asimismo, indicó que se dispone de mil sacos de arena para ser distribuidos entre la población de localidades donde las lluvias suelen generar mayores riesgos, entre ellas Chulucanas y Morropón.

El ministro remarcó que la atención de las emergencias requiere una coordinación permanente entre las Fuerzas Armadas y las autoridades regionales y municipales, especialmente para garantizar que las motobombas y demás equipos disponibles puedan ser utilizados sin demoras cuando aumenten los niveles de agua.