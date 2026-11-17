El impacto del fenómeno El Niño (FEN) ya se refleja en los resultados de Agroindustrias AIB. La compañía, que cultiva y procesa uvas, granadas, mangos y otros productos agrícolas en sus plantas de Chincha (Ica) y Motupe (Lambayeque), reportó menores cosechas de las previstas y cerró los primeros nueve meses del año en pérdida.

En su informe de gerencia al tercer trimestre de 2026, la empresa señaló que identificó una disminución en los volúmenes cosechados de sus cultivos frente a lo esperado, así como una menor calidad y aprovechamiento de la materia prima a nivel industrial.

Tras esa situación, AIB estimó una reducción de su actividad durante el desarrollo del FEN, pero no la paralización de sus operaciones.

AIB estima una reducción de su actividad durante el desarrollo del fenómeno El Niño, pero no la paralización de sus operaciones.

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Resultados de AIB en rojo

En el acumulado a septiembre de 2026, AIB registró una pérdida neta de S/ 10.4 millones, frente a la utilidad de S/ 15.1 millones del mismo periodo del 2025. El resultado operativo también fue negativo, en S/ 5.8 millones.

La disminución de los márgenes de la compañía se explica por un incremento en los costos de producción, aumento de los precios de la materia prima, incremento de los inventarios y efectos de la disminución del tipo de cambio.

Las ventas acumuladas sumaron S/ 182.8 millones, 4.9% menos que los S/ 192.4 millones del año previo. En dólares, sin embargo, la facturación creció 1.2%.

El costo de ventas subió 7.3%, a S/ 159.6 millones, y pasó a representar el 87.3% de los ingresos (77.4% un año antes). De esa manera, el margen bruto bajó de 25.4% a 15.5%. La empresa lo atribuye principalmente al alza de precios de las materias primas para la producción.

Por su parte, el ebitda se redujo a S/ 3.2 millones, desde S/ 25.5 millones, con un margen de 1.8%.

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Más gasto y más deuda

Los gastos de venta de AIB aumentaron 12.9%, a S/ 17.7 millones, por el almacenamiento externo de productos congelados y su traslado entre plantas. Para revertir ese resultado, la compañía amplía su capacidad propia de almacenamiento de congelados, obra que culminaría hacia fines de año.

Los pasivos totales crecieron 32.1% respecto al cierre del 2025, hasta S/ 150.6 millones, por mayores obligaciones financieras y cuentas por pagar comerciales. En julio, AIB tomó un financiamiento de mediano plazo para cubrir las inversiones presupuestadas para este año, que se concentran en instalaciones y equipos de las plantas industriales de Chincha, región de Ica; y Motupe, región de Lambayeque.