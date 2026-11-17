La agroexportadora estadounidense Vanguard International busca ampliar su negocio de uva de mesa en Perú, en un escenario de cambios en el abastecimiento internacional y mayor interés de los compradores por la producción de Ica. La compañía proyecta el crecimiento de sus operaciones locales y mantiene el foco en sus mercados de exportación. ¿Qué planes tiene para expandirse en el país?

Ethan Williams, presidente de Vanguard International y Vanguard Direct, explicó que las lluvias en el norte del país han afectado principalmente la seguridad de suministro de uva Red Globe de la compañía. Vanguard también trabaja con productores de esa zona en envíos de variedades sin semilla de inicio de temporada, aunque este año había previsto menores volúmenes de terceros.

La cosecha propia de la empresa en Ica comenzó durante la tercera semana de octubre, aproximadamente un mes antes que en la campaña anterior. Las temperaturas más elevadas asociadas al fenómeno El Niño aceleraron el ciclo de cultivo y adelantaron la disponibilidad de fruta.

“El Niño adelantó nuestra cosecha en Ica, lo que nos está permitiendo cubrir la mayor parte de la demanda actual con producción propia”, señaló Williams.

¿Cómo ampliará Vanguard su producción de uva en Perú?

En los próximos dos años, Vanguard espera alcanzar una producción de 8 millones de cajas. De ese volumen, alrededor de 4 millones corresponderían a la variedad Autumncrisp. Williams indicó que Vanguard todavía cuenta con terrenos contiguos reservados para futuras plantaciones de vides.

Según el ejecutivo, esta expansión permitirá a la empresa convertirse en el mayor productor de uva de mesa del hemisferio sur. La compañía también amplía las líneas de empaque de su instalación en Perú, que identifica como la mayor del país, para atender los distintos requerimientos del comercio minorista (retail), con formatos como clamshell, bandejas y bolsas de papel.

La campaña actual también ha permitido a Vanguard iniciar simultáneamente sus programas de variedades sin semilla blancas y rojas, algo que no era posible con la combinación de variedades anterior. La incorporación de Ruby Rush al inicio de la temporada hizo posible ofrecer ambos colores a los programas de retail desde el comienzo de la cosecha. Anteriormente, la variedad blanca Ica Crunch se recolectaba varias semanas antes que las primeras variedades rojas, reportó Fresh Plaza.

Las temperaturas más altas han acortado el ciclo de cultivo y generado bayas algo más pequeñas. Pese a esa situación, Williams indicó que la empresa continúa cosechando uvas de calibre jumbo, con tamaños medios competitivos frente a otros orígenes. Vanguard estima que la producción de Ica se mantendrá en niveles similares a los de la temporada anterior.

La cosecha de uva en Ica comenzó en octubre, aproximadamente un mes antes que en la campaña anterior.

¿Qué mercados prioriza Vanguard para exportar uva peruana?

La compañía concentra su estrategia comercial en Norteamérica, Europa y América Latina. Hace varios años, comenzó a reorientar su distribución para reducir su exposición al mercado asiático, ante la competencia de la producción de China y Australia.

Williams explicó que los menores precios de la uva china y los tiempos de tránsito más cortos desde Australia han restado atractivo a Asia para los exportadores peruanos. La planificación de las plantaciones de Vanguard responde a la demanda de sus mercados prioritarios, tanto en la proporción de variedades blancas y rojas como en los tipos de uva que solicitan sus compradores.

La campaña actual ha intensificado el interés por la producción de Ica. Al cierre de la temporada de California se suman las dudas sobre la calidad de la fruta almacenada en ese mercado y los efectos de las lluvias reiteradas en los cultivos del norte peruano. Los compradores internacionales buscan alternativas para asegurar sus suministros.

“Todo el mundo quiere pasarse a la uva de Ica”, afirmó Williams. El ejecutivo señaló que Vanguard recibe diariamente consultas de compradores de distintas partes del mundo, incluso de empresas que no tenían antecedentes en el negocio de la uva. Algunos potenciales clientes han mostrado flexibilidad en precios y condiciones de pago para asegurar sus envíos.

La compañía está priorizando las solicitudes de volumen adicional de sus clientes habituales antes de evaluar nuevos negocios. “Así es como deben funcionar las relaciones comerciales”, sostuvo.