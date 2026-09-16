La exportadora de origen arequipeño, Inka Select Fruit, cierra la campaña de palta con un crecimiento de 53% respecto al 2025 y pone la mira en su siguiente negocio: la uva. La compañía, que también trabaja con granada, inició en la semana 35 una temporada cuya producción proviene íntegramente de Arequipa y para la que se ha fijado una meta de 150 contenedores.

“Estamos en la última etapa de la campaña. Nos quedan alrededor de 100,000 kilos, pero ya estamos finalizando y empezando nuestra campaña en Chile”, explicó Miguel Ángel Obando Villamar, gerente general de Inka Select Fruit, en declaraciones recogidas por FreshPlaza.

El balance de la campaña de palta fue positivo para la empresa, tanto por el crecimiento del volumen como por el comportamiento de los precios. Obando destacó que fueron “muy estables y buenos” y señaló que la estrategia de la compañía continúa apoyándose en la diversificación, con envíos a más de 15 países.

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¿Cuánto creció la exportación de palta de Inka Select Fruit?

Inka Select Fruit cerrará la campaña con 490 contenedores de palta, un aumento de 53% frente al 2025. A este resultado se suma Beta Hermanos, sociedad exportadora con tres campañas de trayectoria, que tiene una meta de 150 contenedores y ya ha despachado 25.

El desempeño de la empresa estuvo marcado por una diferencia frente a otras zonas productoras. Mientras los principales retos de la temporada se concentraron en el norte del país, la operación de Inka Select Fruit en el centro-sur tuvo un balance favorable.

“No hemos sufrido mayores retos en la campaña”, señaló Obando a FreshPlaza, al referirse al desempeño de la compañía durante la temporada.

Inka Select Fruit inició su campaña de uva en Arequipa. (Foto: Inka Select Fruit)

Asia fue uno de los destinos relevantes. En total, la empresa movilizó 104 contenedores hacia ese mercado: 90 tuvieron como destino China, 10 Corea del Sur y cuatro Japón.

China, sin embargo, también concentró el principal desafío logístico de la campaña. “Ha habido tres tifones y muchas demoras en la nacionalización de los contenedores”, relató el ejecutivo, quien calificó a China como “el mayor reto logístico” de la temporada.

Respecto al consumo en ese país, Obando señaló que no observa un crecimiento significativo. “En el mercado no veo mucho crecimiento en el consumo. Veo que mantiene el punto de equilibrio, siempre van a ser entre 80 y 100 contenedores a la semana”, comentó.

Ante este escenario, el ejecutivo planteó un mayor trabajo de promoción conjunta para impulsar el consumo en el mercado asiático.

¿Qué espera Inka Select Fruit de la nueva campaña de uva?

La campaña de uva de Inka Select Fruit arrancó con precios de US$36 a US$38 por caja de 8.2 kilos y actualmente se ubica entre US$28 y US$32.

Con la campaña de palta llegando a su etapa final, la compañía ya comenzó la campaña de uva en Arequipa. La meta es alcanzar 150 contenedores durante la temporada.

“Empezamos recién, en la semana 35. La meta de esta campaña son 150 contenedores”, indicó Obando a FreshPlaza.

La empresa observa, además, un incremento de la oferta en el sur del país. Según el ejecutivo, alrededor de 2,000 hectáreas ingresarían a producción en la región.

Los primeros envíos de la compañía tienen como destino Centroamérica, además de Colombia y mercados de nicho como Venezuela, Israel y Nueva Zelanda. Mientras que Estados Unidos se incorporará a la campaña hacia fines de octubre.

En este último mercado, Obando identifica una posible oportunidad comercial si California culmina su campaña antes de lo habitual, lo que podría generar una ventana para la oferta peruana.

Los precios también arrancaron con niveles favorables. La uva llegó a cotizar entre US$36 y US$38 por caja de 8.2 kilos al inicio de la campaña. Actualmente, los valores se encuentran entre US$28 y US$32, dependiendo de la variedad, calidad y destino. El ejecutivo considera que estos niveles todavía son favorables para el desarrollo del resto de la temporada.