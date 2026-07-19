El modelo peruano de producción de uva recibe el reconocimiento de China, ¿pero qué propone el gigante asiático para mejorar? (Foto: Pexels)
El modelo peruano de producción de uva recibe el reconocimiento de China, ¿pero qué propone el gigante asiático para mejorar? (Foto: Pexels)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Camila Vera
mailCamila Vera

Beijing, China.- Nuestro país aparece con mayor frecuencia como un referente global en la producción de uva. Esta vez, China reconoció su liderazgo y resaltó que el modelo de viticultura del Perú es competitivo gracias a su geografía, clima y capacidad de abastecer al mundo en contraestación. Sin embargo, el aplauso vino acompañado de una advertencia: mantener esa ventaja exigirá una revolución de estrategia en los campos.

TE PUEDE INTERESAR

Lima volverá a conectar el vino argentino con la alta gastronomía
Viñedos centenarios: cuando el vino trasciende el tiempo
El arte de esperar un gran vino: la lección de un Martínez Lacuesta de Rioja

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.