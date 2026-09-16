Comprar una vivienda implica asumir uno de los compromisos financieros más importantes para una familia. En el Perú, para buena parte de los compradores, el acceso a una casa propia depende de la posibilidad de obtener un crédito hipotecario y, por tanto, de las condiciones que ofrecen los bancos para financiar la adquisición del inmueble.

En este escenario, la tasa de interés se convierte en uno de los principales factores a considerar, debido a que determina cuánto costará el financiamiento a lo largo de los años. Aunque las diferencias entre bancos pueden parecer reducidas cuando se expresan en décimas de punto porcentual, estas pueden traducirse en una mayor o menor carga financiera cuando el préstamo se mantiene vigente durante 15, 20 o 25 años.

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) al 14 de septiembre, la tasa promedio anual en soles está en 7.69%, siendo Scotiabank quien registra la tasa más baja con 7.40% anual. Le siguen BBVA, con 7.60%, e Interbank, con 7.62%. A continuación, conoce cuáles son las tasas que ofrecen las entidades bancarias en estos momentos:

(Fuente: SBS)

Tasas podrían bajar en el corto plazo

Claudia Sícoli, directora de la carrera de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), señaló que la evolución de las tasas de interés ha sido positiva para los deudores hipotecarios, porque han venido decreciendo.

“En septiembre del 2025, la tasa promedio de interés estaba en 7.89%, mientras que septiembre de este año está en 7.69%, es decir, ha disminuido en 0.2%”, destacó.

Para la especialista, esta tendencia se va a mantener y se observa que hay una mayor cantidad de créditos que se van tomando en soles, frente a su equivalente en dólares

Edmundo Lizarzaburu, profesor de Universidad ESAN, coincidió en que el crédito hipotecario seguiría creciendo en los próximos meses, pero a un ritmo moderado, mientras que las tasas probablemente se mantengan estables, aunque con espacio para una reducción importante en el corto plazo.

“La política monetaria sigue siendo determinante. Si la inflación converge de manera sostenible hacia el rango meta, existiría espacio para reducciones graduales de tasas; si la inflación repunta, ese proceso podría detenerse”, explicó.

Por otro lado, comentó que el principal factor de cautela en el corto plazo es el Fenómeno El Niño, ya que puede elevar precios de alimentos, transporte, materiales de construcción y seguros, además de afectar infraestructura e ingresos en determinadas zonas.

“Para los bancos, este entorno de mayor incertidumbre puede traducirse en criterios crediticios más selectivos y mayores márgenes para clientes, proyectos o inmuebles con mayor exposición al riesgo”, añadió Lizarzaburu.

Crédito hipotecario. (Foto: Freepik)

TEA y TCEA: dos indicadores distintos

Edmundo Lizarzaburu manifestó que, al momento de evaluar los créditos hipotecarios, se debe evaluar la Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA). Este indicador permite tener una referencia más completa del costo del crédito, a diferencia de la Tasa de Interés Efectiva Anual (TEA).

“La variable principal debe ser la TCEA. La TEA solamente refleja la tasa de interés; la TCEA aproxima el costo total del financiamiento, incorporando intereses, comisiones, gastos y seguros que correspondan. Por eso es la mejor medida para comparar ofertas hipotecarias entre bancos”, destacó.

En ese sentido, el experto dijo que, para elegir un crédito hipotecario, más importante que mirar solo la TEA es comparar la TCEA y el costo total durante toda la vida del préstamo, es decir las comisiones, seguros y otros que se puedan presentar.

Datos

Al 14 de septiembre del 2026, la tasa de interés promedio para crédito hipotecario está en 7.69%, mientras que en el mismo periodo del año pasado estaba en 7.89%.

El crédito hipotecario registró un crecimiento interanual de 7.6% a julio de 2026, impulsado principalmente por el dinamismo de los préstamos en moneda nacional.