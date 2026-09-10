Tasas de créditos hipotecarios son determinantes para financiar la vivienda (Foto: GEC)
Tasas de créditos hipotecarios son determinantes para financiar la vivienda (Foto: GEC)
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Omar Manrique
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La deuda de los gobiernos en todo el mundo enfrenta una elevación de sus tasas de interés por crecientes presiones inflacionarias, acuciantes déficits fiscales y desconfianza de inversionistas.

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