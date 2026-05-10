El oleoducto está “ayudando a mitigar el impacto del shock energético global y brindando alivio a los clientes”, dijo el presidente de Aramco. FOTO: REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo.
El oleoducto está “ayudando a mitigar el impacto del shock energético global y brindando alivio a los clientes”, dijo el presidente de Aramco. FOTO: REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo.
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Redacción Gestión
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Conocida formalmente como Saudi Arabian Oil Co., Aramco reportó una ganancia de US$ 32,500 millones en el trimestre que finalizó el 31 de marzo. La empresa estatal había reportado una caída del 12% en las ganancias anuales en 2025.

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“El desempeño de Aramco en el primer trimestre refleja una sólida resiliencia y flexibilidad operativa en un entorno geopolítico complejo”, declaró el presidente y director ejecutivo de Aramco, Amin H. Nasser, en un comunicado.

Añadió que el Oleoducto Este-Oeste que atraviesa Arabia Saudí desde sus yacimientos petrolíferos del este hasta el mar Rojo, ahora opera a su capacidad máxima de 7 millones de barriles de petróleo por día.

Indicó que el oleoducto está “ayudando a mitigar el impacto del shock energético global y brindando alivio a los clientes”.

Sin embargo, no puede reemplazar la capacidad perdida por la interrupción del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz. Antes de la guerra, por el estrecho solía fluir cada día el 20% del petróleo comercializado en el mundo, así como grandes suministros de gas natural, fertilizantes y otros productos derivados del petróleo.

“Los acontecimientos recientes han demostrado claramente la contribución vital del petróleo y el gas a la seguridad energética y a la economía global, y son un duro recordatorio de que un suministro energético confiable es fundamental”, señaló Nasser.

“A pesar de estos vientos en contra, Aramco sigue centrada en sus prioridades estratégicas y está aprovechando tanto su infraestructura nacional como su red global para sortear la disrupción”, agregó.

Con información de AP

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