El Gobierno declaró en emergencia el sector textil y confecciones, mediante Decreto Supremo N° 014-2026-Produce, por un periodo de 120 días calendario, a fin de preservar las capacidades productivas, contribuir a la sostenibilidad de las empresas y el empleo, fortalecer la cadena de valor y promover la recuperación y reactivación de esta actividad.

La medida responde a la situación que atraviesa el sector: entre enero y julio de 2026, su producción se contrajo 9.9% y la utilización de la capacidad instalada se redujo a 58.4%. Cabe resaltar que, de las más de 47,000 empresas formales vinculadas a esta actividad, el 99.4% corresponde a MYPE.

En este marco, el Ministerio de la Producción (Produce) implementará un Plan para la Reactivación del sector textil y confecciones, que articulará acciones vinculadas al alivio financiero, fortalecimiento productivo y acceso a mercados.

Sector textil. (Foto: GEC)

Medidas para las MYPE

Entre las principales acciones se contempla el lanzamiento de un programa temporal de garantía crediticia. Asimismo, las MYPE de dicho sector accederán a asistencia técnica especializada para mejorar sus procesos productivos, su calidad y fortalecer su gestión empresarial.

El sector informó que fortalecerá las capacidades de las empresas para participar en compras públicas y desarrollará ruedas de negocio vinculadas a la demanda de uniformes escolares.

También se impulsarán espacios de comercialización, marketing digital, desarrollo de marcas y nuevos mercados, incluyendo acciones en el entorno de Gamarra.

Una respuesta articulada

La declaratoria permitirá concentrar durante los próximos 120 días los esfuerzos del Estado para atender los factores que afectan al sector y generar mejores condiciones para su recuperación.

“Esta emergencia nos permite articular una respuesta concreta, con financiamiento, asistencia técnica, innovación, acceso a mercados y oportunidades de compras públicas para que nuestras MYPE puedan sostenerse, mejorar su productividad y recuperar su crecimiento”, señaló el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo Alemán.

El sector textil y confecciones es una actividad relevante para la economía nacional. En el 2025 representó aproximadamente el 0.9% del PBI nacional y el 7.4% del PBI manufacturero, generó más de 411,000 puestos de trabajo directos y registró exportaciones por aproximadamente US$ 1,724 millones.