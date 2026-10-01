Congreso. (Hugo Pérez/GEC)
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Redacción Gestión
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La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que proponen derogar la Ley N° 32645, que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP). La decisión se dio por unanimidad, con 20 votos a favor.

Al respecto, el presidente de la comisión señaló que la Ley N° 32645 exige la acreditación de un título profesional o licenciatura formal para la incorporación al colegio, lo que genera una barrera burocrática y arbitraria que margina a artistas autodidactas, tradicionales, populares, comunitarios y portadores de conocimientos ancestrales, quienes representan la mayoría de los trabajadores de la cultura en el Perú.

“Según datos del Ministerio de Cultura, casi el 80% de los creadores (artistas) se forman fuera del sistema universitario: el 37.2% por tradición familiar o comunitaria y un 32.1% de forma autodidacta. Solamente el 28.4% cuenta con estudios universitarios”, sostuvo el diputado Segundo Castrejón Fernández.

Congreso. Foto: Andina.
Congreso. Foto: Andina.

Asimismo, expuso la Proposición Legislativa 00155-2026-2031-CD, que fortalece la formación investigativa en el pregrado y garantiza la obtención simplificada y oportuna del grado académico de bachiller.

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