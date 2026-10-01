La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que proponen derogar la Ley N° 32645, que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP). La decisión se dio por unanimidad, con 20 votos a favor.

Sobre la iniciativa, la disposición complementaria final precisa que se dejará sin efecto la conformación y las acciones de la comisión organizadora encargada de elaborar el anteproyecto del estatuto y organizar la elección del primer Consejo Directivo Nacional del Colegio Profesional de Artistas del Perú, así como cualquier acto o acción administrativa ejecutados en el marco de la Ley N° 32645, derogada por la presente ley.

Al respecto, el presidente de la comisión señaló que la Ley N° 32645 exige la acreditación de un título profesional o licenciatura formal para la incorporación al colegio, lo que genera una barrera burocrática y arbitraria que margina a artistas autodidactas, tradicionales, populares, comunitarios y portadores de conocimientos ancestrales, quienes representan la mayoría de los trabajadores de la cultura en el Perú.

“Según datos del Ministerio de Cultura, casi el 80% de los creadores (artistas) se forman fuera del sistema universitario: el 37.2% por tradición familiar o comunitaria y un 32.1% de forma autodidacta. Solamente el 28.4% cuenta con estudios universitarios”, sostuvo el diputado Segundo Castrejón Fernández.

Congreso. Foto: Andina.

Luego, la diputada Marleny Arminta Valencia (Ahora Nación) sustentó la Proposición Legislativa 00003-2026-2031-CD, que modifica el artículo 127 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y los artículos 3, 4 y 5 de la Ley N° 26271, con el objeto de modernizar el régimen del carné universitario y garantizar el acceso efectivo a los beneficios estudiantiles.

Asimismo, expuso la Proposición Legislativa 00155-2026-2031-CD, que fortalece la formación investigativa en el pregrado y garantiza la obtención simplificada y oportuna del grado académico de bachiller.