De aprobarse la iniciativa, el Poder Ejecutivo, a través del Minedu y las entidades competentes, tendría un plazo de 90 días calendario desde su entrada en vigor para adecuar los reglamentos. Foto: difusión
De aprobarse la iniciativa, el Poder Ejecutivo, a través del Minedu y las entidades competentes, tendría un plazo de 90 días calendario desde su entrada en vigor para adecuar los reglamentos. Foto: difusión
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La bancada de Renovación Popular presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca reubicar a escolares reincidentes en casos graves de violencia y

Según el documento (PL n° 455-2026-2031) firmado por Frank Krklec, la consigna es reforzar la autoridad de los docentes, establecer medidas frente a la reincidencia en casos de violencia escolar y precisar los límites del uso de celulares durante la jornada educativa.

Dentro de las propuestas, destaca permitir la reubicación excepcional de estudiantes responsables de hechos graves de violencia o acoso escolar, cuando su permanencia en el centro educativo represente un riesgo grave o persistente para otros alumnos y este sujeto no pueda ser controlado con medidas menos restrictivas.

Además, en casos de reincidencia también se contempla dicha reubicación: para escolares menores de 14 años se realizaría en otra institución de , se plantea su traslado a un Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA).

El proyecto establece que la reincidencia se configuraría cuando, después de una intervención formal por violencia o acoso escolar, se acredite un nuevo hecho o el incumplimiento deliberado de una medida de protección o restricción de contacto.

El PL en cuestión añade un artículo a la Ley General de Educación para reconocer expresamente la autoridad pedagógica del docente y sus facultades para mantener el orden y garantizar las normas de convivencia, así como para prevenir la violencia.

Según la iniciativa, los docentes podrán llamar la atención verbalmente y aplicar amonestaciones escritas, los cambios de ubicación dentro del aula y la separación temporal de una actividad o el retiro temporal del aula cuando sea indispensable.

“El ejercicio regular de estas facultades no constituiría, por sí solo, violencia, maltrato o abuso de autoridad”, concluye el texto remitido a la cámara baja del Congreso.

TE PUEDE INTERESAR

Keiko Fujimori habla en la ONU de los desafíos de su gobierno: crimen organizado y educación
Diputados presentan moción para interpelar al ministro de Educación, José Antonio Chang
¿Paradoja de la educación? Perú retrocede en Prueba PISA, pero presupuesto crece sin freno

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.