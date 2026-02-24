La ley N° 32385 indica que los colegios “restringen el uso de celulares inteligentes, o cualquier otro dispositivo electrónico similar, durante los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas, en tanto su uso no sea guiado para el desarrollo de las competencias en el marco del Currículo Nacional de la Educación Básica”.

En el proyecto de reglamento de la ley se agrega que los colegios establecerán en su reglamento interno la restricción del uso de celulares “durante el horario de clases, en las aulas u otros ambientes de la institución educativa, pudiendo alcanzar dicha medida a ambientes externos de sus instalaciones”.

La propuesta de normativa facultará a los colegios a decidir prohibir a los alumnos ingresar celulares a los centros educativos, indicó Mónica Fuentes, presidenta de la Asociación de Colegios Particulares Amigos (Adecopa).

“La escuela tiene que hacer un análisis interno. Si cuenta con tecnología y filtros de seguridad, el celular no es necesario. Podrá poner en su reglamento que no está permitido el uso de celulares en la escuela. Pero las escuelas que no cuentan con tecnología y necesitan dispositivos celulares para fines educativos, podrán regular su uso”, indicó Mónica Fuentes.

Agregó que el objetivo de la medida es evitar distracciones en clase y buscar una sana convivencia entre escolares. Por ello también se prohibiría el uso de celulares a la hora del recreo.

“El recreo es un espacio socialización y no se quiere tener un aislamiento social, pues sino cada uno en el recreo estaría con el celular y se pierde un momento para compartir y fortalecer lazos de amistad. El recreo es para jugar y socializar”, remarcó Mónica Fuentes.

Resaltó que si bien algunos colegios ya han establecido una regulación interna sobre el tema, la nueva ley respaldará legalmente la decisión que tome cada colegio. “También hay una gran responsabilidad de los padres de familia en respetar los protocolos que la escuela defina”, subrayó.

Agregó que si algún padre de familia busca dar alguna comunicación de urgencia a su hijo, puede llamar a la escuela.

Por su parte Paul Neira, especialista en temas educativos, cuestionó la ley y advirtió que la prohibición evitaría que los alumnos aprendan a hacer un buen uso de esta tecnología. “Si en las escuelas no vas a aprender a usar la tecnología, tener autocontrol, pensamiento crítico, ¿quién les va a enseñar?”, cuestionó.

“Se necesitan construir espacios donde las personas aprendamos a manejar la tecnología, a tener un espíritu crítico con el uso de la tecnología, distinguir noticias verdaderas y falsas. La prohibición sería un obstáculo para lograr eso”, remarcó Paul Neira, director de The Learning Factor.

Excepciones en el uso de celulares en los colegios

El proyecto de reglamento también señala que los colegios deben considerar las siguientes situaciones especiales, en las cuales está permitido a los estudiantes el uso de teléfonos celulares o dispositivos electrónicos similares:

a) Proceso educativo: cuando el uso tenga fines educativos, conforme con lo establecido en el reglamento interno u otro instrumento de gestión. Esta excepción también aplica cuando el servicio educativo se desarrolle mediante el uso de dispositivos electrónicos, como en el Servicio Educativo Hospitalario (SEHO).

b) Motivos de salud o discapacidad: cuando el estudiante requiera el uso de dispositivos por motivos de salud o condición de discapacidad, debidamente acreditadas. Para ello, el padre, madre, tutor, curador o quien haga sus veces debe presentar ante el director de la institución o programa educativo el documento emitido por el médico o psicólogo que justifique dicha necesidad, siempre que la condición que motiva el uso del dispositivo persista.

c) Situación de emergencia: cuando se presente una situación de emergencia que justifique el uso inmediato del teléfono celular o dispositivo electrónico similar, de acuerdo con el protocolo con el que cuente cada institución o programa educativo para tal fin.